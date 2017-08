Haïti - Diplomatie : Moïse honore et décore l'Ambassadrice du Canada





Lundi au Palais national, Le Président Jovenel Moïse, a organisé une cérémonie d'adieu en l'honneur de l'Ambassadrice du Canada, Paula Caldwell St-Onge en fin de mission.



Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence d’Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires Étrangères et de représentants du corps diplomatique, le Chef de l’État a exprimé toute sa satisfaction envers la diplomate canadienne pour son dynamisme et sa haute contribution au renforcement des relations entre le Canada et Haïti durant sa mission au pays.



Lors de cette cérémonie, l'Ambassadrice Paula Caldwell St-Onge a été décorée par le Chef de l’État de l'Ordre national Honneur et Mérite, au grade de Grand Croix Plaque Argent.



HL/ HaïtiLibre