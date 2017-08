Haïti - RD : La JCE enquête sur un réseau de fausses identités d’enfants haïtiens





Dimanche Castillo Pantaleón Membre du Comité dominicain pour la Solidarité Internationale avec Haïti, a dénoncé l'existence d'un réseau maffieux, qui fabrique de fausses identités a partir des données de dominicains décédés dans les hôpitaux « Luis Eduardo Aybar » et « Francisco Moscoso Puello » pour documenter illégalement contre finance, des enfants haïtiens nés sur le sol dominicain.



Il a précisé que ce réseau « demandait les certifications des personnes décédées dans les services juridiques de ces deux hôpitaux et avec ces données, ils documentent contre de l'argent, les enfants haïtiens avec des déclarations de naissance tardives, ce qui les fait apparaître comme des enfants de défunt dans le Registre Civil de la JCE ».



Juan César Castaños Guzmán, le Président de la JCE (« Junta Central Electoral ») a chargé Dolores Fernández, la Directrice Nationale de l'Enregistrement Civil, Dolores de conduire une enquête approfondie sur ces deux hôpitaux ainsi qu’à l'Unité de Déclaration Tardive, sur tous les cas qui correspondent à ces caractéristiques.



Guzmán a assuré que « l'enquête sera menée avec les niveaux de célérité que les circonstances méritent et en temps opportun, nous prendrons toutes les mesures légales qui s’imposent ». Rappelant que les mères étrangères, quel que soit leur nationalité et qui ne sont pas résidentes légalement en République Dominicaine, doivent inscrire la naissance de leur(s) enfant(s) dans le Livre des Étranger de la JCE, conformément aux dispositions de la Constitution dominicaine.



SL/ HaïtiLibre