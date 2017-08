Haïti - Technologie : Inauguration d’une centrale solaire à Tabarre





Vendredi à Tabarre, dans le cadre de la coopération avec l’Allemagne, a eu lieu l'inauguration de la « Solar Smart Grid » la plus grande Centrale de production d’énergie solaire en Haïti d’une capacité de 473 kilowatts installée par l’organisation allemande Biohaus-Stiftung.



Cette Centrale solaire produit actuellement plus de 400 kilowatts et alimente en électricité entre autres hôpitaux et écoles, un centre de réhabilitation thérapeutique et un centre de production. Sa mise en place fait suite à l’installation pilote en 2013 d’une unité photovoltaïque de production de 85 Kw d’électricité pour subvenir au besoin en énergie de l'hôpital de Damien.



Manfred Auster, l’Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Haïti a rappelé qu’en 2011 Biohaus-Stiftung et NPH deutschland en Allemagne, deux partenaires de la Centrale de Tabarre, s’étaient engagés avec le projet pilote de 2013, à développer l'alimentation électrique solaire en Haïti.



Notez que la mission de Biohaus-Stiftung depuis 2010 est de faire de la Terre un lieu plus juste et de s'assurer que les ressources mondiales restent intactes et disponibles pour les générations futures ce qu'elle a mis en pratique dans ses projets en Haïti et au Nicaragua.



Les énergies renouvelables prennent leur essor en Haïti, même si aucun chiffre précis ne permet d'en connaître l’ampleur. L’énergie solaire se retrouve un peu partout entre autres dans l’agriculture (irrigation, conservation de produits agricoles...) dans l’hôtellerie, les hôpitaux, les écoles, le commerce (conservation de viande congelée et boissons) dans les villes et villages (éclairages publiques...)



Malgré la présence en Haïti, l’énergie renouvelable reste encore modeste, très loin de l’engagement pris par Haïti lors de la COP21 en 2015, de produire 80 mégawatts en énergie propre à l’horizon de 2020... alors que dans le dernier rapport RISE de la Banque Mondiale Haïti se classe bon dernier dans le Région, avec une note de seulement 7 sur 100 au titre des énergies renouvelables...



SL/ HaïtiLibre