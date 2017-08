Haïti - AVIS : Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables





La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The Ten Outstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ».



Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :



1. Réalisations en matière d'Affaires, d'économie, et/ou d'entreprise

2. Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

3. Leadership et/ou réalisation académique

4. Réalisation culturelle

5. Leadership morale et/ou environnemental

6. Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l'homme

7. Leadership humanitaire et/ou volontaire

8. Développement scientifique et/ou technologique

9. Développement personnel et/ou réalisation personnelle

10. Innovation médicale



Les 10 lauréats au maximum, seront sélectionnés parmi toutes les candidatures reçues, quelle que soit la catégorie. Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.



Règlement des candidatures :



Les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans. Les candidats nés avant le 1er janvier 1977 ne sont pas éligibles pour les récompenses des Jeunes les plus remarquables d’Haïti ;



Les candidats devront être citoyens haïtiens ;



Le candidat devra signer le formulaire officiel de candidature. Ce faisant, il certifie l’authenticité de toutes les informations contenues dans le formulaire et en autorise la diffusion. Il s’engage également, dans le cas où sa candidature aurait été retenue et à moins de force majeure, d’être présent à la Cérémonie TOYP des récompenses à Port-au-Prince ;



Toutes les informations seront présentées sur les pages du formulaire officiel. Aucune pièce jointe n’est permise ;

Formulaire d'inscription : drive.google.com/file/d/0B_Pc8tp7JDMycG1RY24xSnNRcmc/view



Les formulaires de candidature devront parvenir avant le 30 septembre 2017 . Merci d’envoyer les formulaires dûment remplis à toypjcihaiti@gmail.com . Dans la mesure du possible, veuillez soumettre la fiche de candidature en français .



Les candidats doivent être prêts à promouvoir les idéaux de JCI pour l'année 2017 après avoir obtenu leur récompense.



HL/ HaïtiLibre