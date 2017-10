Haïti - Économie : «Haïti Open Data» une petite révolution au pays





Cette semaine à l’Hôtel Marriott de Port-au-Prince, Tessa Jacques, la Directrice Générale du Centre de Facilitation des Investissements (CFI), en présence du Président Jovenel Moïse et de son épouse Martine, de Koldo Echebbaria Représentant de la Banque Interaméricaine de Développement (BID), de membres du corps diplomatique, d’investisseurs, d’entrepreneurs et de représentants du secteur privé des affaires, a procédé au lancement officiel de la plateforme internet « Haïti Open Data » un outil bilingue unique et performant, qui a nécessité plusieurs mois de travail réalisé vec le support de la BID et en partenariat avec d’une dizaine d’institutions locales et internationales, qui permet d’obtenir des données cruciales et nécessaires pour établir un plan d'investissement en Haïti.



Les données peuvent être exportées et sont automatiquement actualisées. Les données de sources internationales sont mises à jour automatiquement par une firme internationale « Knoema », le partenaire technique du CFI qui a développé la plateforme



Le Chef de l’Etat a salué la mise en place de cette plateforme d’informations qui se veut une réponse aux problèmes d’inaccessibilité de données fiables en Haïti auxquels sont confrontés tant les investisseurs que les autres acteurs du secteur privé « Aujourd'hui, grâce à cette plateforme les intéressés peuvent accéder aux données et les télécharger en quelques minutes. Cette plateforme offre une information directe et réelle et des données fiables et exploitables sur Haïti [...] C'est un grand pas vers cette modernité tant rêvée », a déclaré le Président Moïse.



La Directrice du CFI a renouvelé son engagement de promouvoir et de faciliter les investissements privés dans le pays. « Cette nouvelle étape dans la mission du CFI rentre dans la vision du gouvernement Moïse/Lafontant de renforcer l'accompagnement offert aux investisseurs actuels et à venir. L'une de ses attributions est de mettre en place un système d'informations basé sur la compilation, l'organisation et la diffusion d'information à caractère économique et commercial produites sur Haïti tant qu'en Haïti qu'à l'étranger » ajoutant « Nous travaillons aussi avec nos partenaires en vue d'identifier les goulots d'étranglement concernant plusieurs procédures administratives afin de proposer des réformes visant à simplifier les dites procédures tant pour le bien des investisseurs et entrepreneurs que pour l'administration publique »



« La Banque interaméricaine de Développement encourage toute initiative qui vise à faciliter, développer ou encourager l'entrepreneuriat en Haïti. L'entrepreneuriat est la voie qui conduit certainement au progrès économique et au développement. Le lancement de la plateforme Haïti Open Data apporte des données, des informations précieuses aux investisseurs haïtiens et étrangers. C'est une petite révolution dans un paysage où l'on déplore depuis toujours un déficit d'information. » a déclaré Koldo Echebbaria le Représentant de la BID.



Pour accéder au site Haïti Open Data copiez ce lien dans votre navigateur : opendata.investhaiti.ht/?lang=fr



