Haïti - Environnement : Sigora Haïti remporte le Trophée du projet le plus innovant de la Caraïbe





Vendredi, le 9e Forum caribéen sur les énergies renouvelables (CREF 2017) a bouclé sa troisième et dernière journée d'activités au JW Marriott Marquis à Miami.



Durant ce forum qui a réuni plus de 500 participants provenant d'une cinquantaine de pays, l'emphase a été mise sur les dispositions à envisager pour rendre la Caraïbe plus résilient à travers les énergies renouvelables.



Haïti a beaucoup à apprendre de ses voisins au moment où le Gouvernement s'active à engager le pays dans une nouvelle dynamique visant à augmenter la part des énergies vertes renouvelables (solaire, hydro, éolien et biomasse) en créant de nouveaux micro-reseaux indépendants.



Lors de cet évènement, le Trophée du projet le plus innovant en milieu rural de la Caraïbe, la distinction la plus prestigieuse et la plus convoitée de sa catégorie a été décerné à Sigora Haïti, une filiale de Sigora International, basée à San Francisco, qui a expérimenté depuis 2015, le système de compteurs prépayés au Môle Saint-Nicolas et installé pour la première fois un micro-réseau dans cette ville du Nord-Ouest d'Haïti, devenant ainsi le pionnier dans ce domaine.



Suite au succès de cette première expérience Sigora a reçu 2,5 millions de dollars de l'Initiative de Financement de l'Électrification (ElectriFI) pour étendre son réseau actuel de 1,000 compteurs (± 5,000 utilisateurs) à un nouveau réseau qui desservira des dizaines de milliers d'autres utilisateur. Le financement inclut la construction d'un micro-réseau solaire de 200 kilowatts.



Evenson Calixte, le Conseiller spécial du Président en Technologie énergétique, a félicité l'entreprise Sigora Haïti pour l'implantation de son micro-réseau à Môle Saint-Nicolas et affirmé que le gouvernement va s’inspirer de cette méthode de prépaiement avec des compteurs intelligents et anti-fraude dans les micro-réseaux qu’il compte installer à travers le pays.



Julie Taylor, l’organisatrice de ce forum a indiqué au sujet du projet de Sigora « C’est un modèle dont les autres îles de la Caraïbe peuvent s’inspirer, car les défis en milieu rural dans ces îles sont pratiquement les mêmes ».



HL/ HaïtiLibre