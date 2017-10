Haïti - Actualité : Zapping...





Coupe Caraïbes U-17 : Nos Grenadières humilient Cuba :

Dans le cadre de la Coupe Caraïbes, la sélection haïtienne des moins de 17 ans (U-17), après la victoire [3-0] contre Porto Rico http://www.icihaiti.com/article-22434-icihaiti-coupe-caraibes-u17-les-grenadieres-ecrase-porto-rico-[3-0].html nos jeunes Grenadière on humilié Cuba [3-0] sur la pelouse du stade Sylvio Cator, grâce a un triplé de Dumornay Melchie Daëlle qui a qualifié nos filles pour la grande finale. Rendez-vous dimanche 22 octobre contre les Bermudes a 7h00 p.m.au Stade Sylvio Cator. Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-22286-haiti-coupe-caraibe-u-17-nos-grenadieres-se-preparent-pour-la-phase-finale.html



L’Électricité 24/24 sera financé par le privé :

Vendredi, en marge du 9e forum caribéen sur les énergies renouvelables en Floride http://www.haitilibre.com/article-22449-haiti-politique-9e-forum-caribeen-sur-les-energies-renouvelables.html Evenson Calixte, conseiller spécial de la Présidence en énergie, a révélé que le financement de la promesse du Président Moïse de fournir d’ici 20 mois de l’électricité 24/24 sur l’ensemble du territoire haïtien... ne sera pas un financement public mais privé. Il a affirmé également avoir eu des entretiens avec plusieurs partenaires disposés à accorder des prêts concessionnels pour réhabiliter l’EDH et pour permettre a l’entreprise de générer des revenus.



La Parlement convoqués en session extraordinaire :

Lundi 23 octobre, Députés et sénateurs sont convoqués en session extraordinaire « [...] Cette session extraordinaire sera consacrée à la ratification des Accords internationaux, au vote d'un Projet de loi et au choix des 3 membres devant représenter le Parlement haïtien au Conseil Electoral Permanent [...] » a confirmé Youri Latortue, le Président de l'Assemblée Nationale. Il sera également question de la nouvelle Mission de l’ONU la Minujusth et des modifications faites dans le budget 2017-2018



Winair va reprendre ses vols... :

La compagnie aérienne régionale des Caraïbes, Winair, a annoncé son intention de reprendre ses activités vers de nombreuses destinations à la suite des ouragans Irma et Maria. Pour Haïti, Winair reprendra ses vols entre Curaçao et Haïti, Haïti et St Maarten, Curaçao et St Maarten et Haïti et Curaçao à partir du 31 octobre.



225 tonnes de riz de l’Artibonite pour les cantines :

225, c'est le nombre de tonnes de riz de l'Artibonite que le Programme Alimentaire Mondial (PAM) vient d'acheter pour son programme de cantines scolaires.



PetroCaribe : Dépôt prochain du rapport d’enquête :

Le Sénateur Evallière Beauplan, Président de la Commission sénatoriale spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur l'utilisation des fonds PetroCaribe annonce que le rapport est en phase de finalisation et sera remis jeudi 26 octobre au bureau de la Chambre haute.



HL/ HaïtiLibre