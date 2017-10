Haïti - Politique : Vers l'implication des élus locaux dans la lutte contre la corruption





Vendredi à l’Hôtel Royal Decameron, sur la Côte des Arcadins, en présence du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, de Max Rudolph Saint-Albin Ministre de l’Intérieur, de Major David Basile, Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et de Jude Edouard Pierre le Président de la Fédération Nationale des Maires Haïtiens (FENAMH), s’est ouvert un séminaire de formation, d’informations et de sensibilisation de deux jours à l'intention des maires de l’Ouest sur la lutte contre la corruption autour du thème « Vers l'implication des élus locaux dans la lutte contre la corruption ».



Ce séminaire vise à sensibilisé les élus locaux sur la responsabilité collective dans la lutte contre la corruption, qui constitue un obstacle à la bonne gouvernance, au développement, à la croissance économique et aux investissements et est un véritable fléau pour la société haïtienne en général.



Dans son intervention d’ouverture, le Major David Basile a rappelé la mission de l’ULCC, chargée de conduire la politique de prévention et de lutte contre la corruption, selon des principes de bonne gouvernance et de gestion des ressources publiques axée sur les résultats. Il a en outre, rappelé aux maires de l'Ouest l'obligation constitutionnelle faite aux ordonnateurs et comptables de deniers publics de faire leur déclaration de patrimoine et annoncé à ce sujet, un encadrement technique que l'ULCC s'apprête à mettre à la disposition de la FENAMH pour aider les maires qui le souhaitent, à remplir leur formulaire de déclaration de patrimoine.



Le Ministre Saint-Albin, a insisté sur le renforcement de la gouvernance financière locale et la maitrise d'ouvrages par les collectivités. A cette fin, il a annoncé que son Ministère de concert avec celui de l'Économie , entend accompagner les autorités locales. Dans le cadre du renforcement des administrations communales et des réformes de la gouvernance locale il a cité certaines actions déjà réalisées comme : le recrutement, la formation et le fonctionnement des contrôleurs financiers territoriaux dans les arrondissements pour l'accompagnement technique des mairies en matière de finances publiques ; l'accompagnement des communes dans la préparation et l'exécution des budgets et la préparation des comptes administratifs et l'introduction d'un système de gestion financière.



Le Premier Ministre a qualifié cette activité d’initiative novatrice permettant une approche stratégique destinée notamment au renforcement de la lutte contre la corruption\ dans les institutions locales et à la rentabilité des investissements publics.



Au cours de la première journée de ce séminaire, des spécialistes en droit et en gouvernance locale sont intervenus entre autres sur la déclaration de patrimoine et le cadre légal et règlementaire des collectivités territoriales.



HL/ S/ HaïtiLibre