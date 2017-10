Haïti - Social : Remise des clefs de 242 maisons à Terrier-Rouge





Inauguré depuis déjà un an ce village flambant neuf, inoccupé pour des raisons inexpliquées, va enfin recevoir plus de 200 familles. En effet, me Stéphanie Auguste la Ministre des Affaires Sociales et du Travail en présence notamment de Charles Ernest Chatelier, le Directeur Général du Fonds d'Assistance Économique et Sociale, d’Yvon Buissereth, Directeur Général de L'Entreprise publique de Promotion des Logements sociaux (EPPLS), a procédé à la remise des clés de 242 maisons aux habitants de Terrier-Rouge. Durant toute la durée de son inoccupation l’EPPLS, partenaire dans ce projet a assuré la maintenance et le suivi du village.



Ce projet dont la construction a durée 2 ans, a été financé à hauteur de plus de 3,5 millions de dollars à 75% par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et à 25% par l’organisation « Food for the poor ».



Chaque maison est construite sur une surface de 42 m2 avec une salle de séjour, deux chambres à coucher, une toilette moderne, une cuisine et une galerie. L’électricité 24 heures par jour est assurée par des panneaux solaires installés sur le toit de chaque maison L’alimentation en eau provient d’un vaste réservoir placé à l’Est de l’entrée principale. Un service de voirie s'occupera de l'assainissement du village.



Selon le contrat préétabli, chaque famille bénéficiaire devra payer chaque mois 2,000 Gourdes durant 5 ans. Au terme de ce délai, les familles deviendront légalement propriétaires de leur maison.



