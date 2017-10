Haïti - Environnement : Conférence des Jeunes d’Haïti sur le Changement Climatique





Vendredi au campus de l’Université Henri Christophe à Limonade, a pris fin la Conférence des Jeunes d’Haïti sur le Changement Climatique (COY13-Haïti). Cette conférence a constitué un riche espace d’échanges de connaissances et d’expériences entre les jeunes sur le climat, qui vont permettre d’alimenter les travaux de la conférence internationale des Jeunes COY13 du 2 au 4 novembre à Bonn en Allemagne en prélude à la 23ème Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP23).



Le Ministère de l’Environnement, la Délégation de l’Union Européenne et le Programme des Nations-Unies pour la Développement en Haïti se disent prêts à s’engager aux côtés des Jeunes d’Haïti dans leur dynamisme pour le Climat. Intervenant en la circonstance, Pierre Simon Georges le Ministre de l’Environnement, a lancé un vibrant appel à tous les jeunes du pays à s’engager davantage dans ce combat commun contre les changements climatiques « Les jeunes représentent plus de la moitié de notre population. Ils sont la force motrice de la transition vers un développement durable, sobre en carbone et résilient aux impacts du changement climatique, à condition qu’ils mettent au service du pays leur enthousiasme et leur optimisme. Le Ministère de l’Environnement travaille sans relâche pour leur offrir le cadre nécessaire à une participation active à la gestion de l’environnement », a déclaré le Ministre.



Par ailleurs, l’Ambassadeur de l’Union Européenne en Haïti a estimé qu’avec un environnement d’extrême fragilité, de vulnérabilité de la population et d’une capacité d’adaptation faible, Haïti est fortement exposée aux risques climatiques. « La fréquence et de la violence que les aléas météorologiques qui frappent le pays, démontrent l'urgence d'adresser cette question à travers des politiques publiques adéquates et des alternatives innovantes afin de gérer les ressources naturelles disponibles ainsi qu’accroitre la résilience de la population. [...] la jeunesse constitue une inestimable réserve de matière grise qui peut et doit être mise à contribution dans les réflexions sur les nombreux enjeux auxquels se trouve confronté le pays, notamment les enjeux environnementaux et plus particulièrement, le changement climatique ».



HL/ HaïtiLibre