Haïti - Santé : Retour inquiétant de la diphtérie au pays...





Haïti connaît actuellement un retour de la diphtérie en raison de défaut de vaccination des enfants, selon la Pan American Health Organisation (PAHO) / World Health Organisation (WHO)



Durant les 7 premiers mois de cette année, 72 cas probables de diphtérie ont été notifiés (60 % des cas sont des filles ou des femmes). 74% des cas étaient des enfants âgés de moins de 10 ans.



22 cas ont été confirmés en laboratoire, parmi lesquels 3 sont décédés (soit un taux de mortalité de 13,6 %). Le statut vaccinal est inconnu pour 54,5 % des cas confirmés ; 18 % auraient été vaccinés et 27 % n'ont pas été vaccinés. Les cas confirmés proviennent de quatre départements : Artibonite, Centre, Ouest et Sud-Est.



En savoir plus sur la Diphtérie :

Il s’agit d’une maladie infectieuse due à 3 espèce bactériennes capable de produire la toxine diphtérique. La bactérie est transmise par voie aérienne, plus précisément par l'intermédiaire d'aérosols émis lors d'une toux ou d'éternuements à l'occasion d'un contact direct avec un malade ou un porteur asymptomatique.



La période d'incubation est habituellement de 2 à 5 jours. Le symptôme le plus caractéristique de cette maladie est la présence de « fausses membranes » blanchâtres au niveau des amygdales (angine diphtérique) ou de la plaie (diphtérie cutanée). L'angine diphtérique est la forme habituelle de la maladie. Elle est caractérisée par une pharyngite, de la fièvre, une tuméfaction du cou et des céphalées. Dans certains cas, la toxine peut conduire à une paralysie du système nerveux central ou bien du diaphragme et de la gorge, entraînant la mort par asphyxie.



Le traitement de la Diphtérie consiste à administrer immédiatement un sérum anti-diphtérique en injection intramusculaire et des antibiotiques.



Le vaccin est le seul moyen d'être protégé contre la diphtérie car il n'existe pas d'immunité naturelle. Les vaccins contre la diphtérie sont efficaces et bien tolérés.



HL/ HaïtiLibre