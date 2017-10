Haïti - Politique: Le Président Moïse encourage les artisans haïtiens





Dimanche, Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine a participé à la deuxième journée de la 11ème Édition de la grande Foire « Artisanat en fête », au Parc historique de la canne à sucre http://www.icihaiti.com/article-22476-icihaiti-culture-ouverture-de-la-11eme-edition-de-l-artisanat-en-fete.html.



Cet évènement , organisé par le Nouvelliste et la UNIBANK, qui réunissait près de 200 artisans représente la plus grande plateforme de mise en valeur des travaux réalisés par nos artisans et créateurs haïtiens. Par cette visite, le Chef de l'État, un passionné de l’art haïtien, voulait témoigner de la volonté de son administration d’accompagner les artisans haïtiens dans leur démarche d'avoir une meilleure représentativité à l'échelle internationale.



Moïse, tout en encourageant l'esprit d'entrepreunariat a recommandé aux artisans de se regrouper en Association afin d'augmenter leur chance de conquérir le marché international, plaidant en faveur d'un artisanat dynamique et original respectant les normes et standards et promis de faire de l'artisanat haitien, un vrai pôle de développement économique, au bénéfice du pays.



Le couple présidentiel a visité plusieurs artisans évoluant entre autres dans le fer découpé, la pierre taillée, du recyclage et de la peinture sur toile.



HL/ HaïtiLibre