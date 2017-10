Haïti - FLASH : Réseau de faussaires au sein du Ministère de l’intérieur





Jude Alix Patrick Salomon, le Ministre de l’Économie et des Finances a alerté Max Rudolph Saint Albin, le Ministre de l’intérieur que son Ministère était la victime d’une fraude organisée portant sur plusieurs millions de Gourdes



Dans une correspondance adressée au Ministre St Albin, datée du 16 octobre dernier, le Ministre Salomon mentionnr le cas de plusieurs chèques encaissés deux fois sur le compte 111205088 du Ministère de l’intérieur ouvert à la Banque de la République d’Haïti (BRH). Il cite : un chèque No 65057 émis par le Ministère de l’intérieur d’un montant de 50,000 gourdes encaissé deux fois à la BRH pour deux montants différents : 50 000 et 3,132,000 Gourdes le 28 septembre dernier. Un second chèque du Ministère No 65059 d’un montant de 50,000 gourdes également encaissé deux fois pour deux montants différents : 50,000 (le 25 septembre) et 3,150,000 Gdes 2 jours plus tard. Un troisième chèque No 65159 de 1,215 000 Gdes encaissé le 29 septembre dernier alors que ce numéro de chèque fait toujours partie des chèques vierges détenus par le Ministère...



Le Ministre Saint-Albin reconnait devant les faits qu’il existe un réseau de faussaires au sein de son ministère, affirmant qu’une enquête administrative est en cours et que la justice a été saisie de l’affaire. Toutefois, il déplore que cette information se soit retrouvé sur les réseaux sociaux estimant que cela va rendre plus difficile l’identification des faussaires, qui risquent de s’enfuir, sachant leur escroquerie mise à jour...



TB/ HaïtiLibre