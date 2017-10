Haïti - Actualité : Zapping...





Le Député Gary Bodeau se rendra devant le Juge :

Dimanche le Député de Delmas Gary Bodeau a déclaré qu'il répondra à l'invitation du juge d'instruction Wilner Morin http://www.icihaiti.com/article-22445-icihaiti-flash-le-depute-gary-bodeau-convoque-par-la-justice.html « De retour des États-Unis, je compte passer au bureau du juge Jean Wilner Morin lundi matin ». Rappelons que le juge souhaite interroger le Député pour une deuxième fois autour du dossier de l'assassinat de Alix Mary Junior Gassan le 24 février 2012, suite à la disparition de Joseph Robert François Marcello ancien Coordonnateur de la Commission Nationale des Marchés Publics.



Ouverture de l’hôtel «Basilic Bed & Breakfast» :

Vendredi l’Hôtel « Basilic Bed & Breakfast » situé à Route de Frères au #3 impasse Roger Cola, à ouvert officiellement ses portes, ce nouvel hôtel moderne, de 23 chambres comprend dispose du Wi-Fi gratuit et comprend une piscine surélevée, un bar-restaurant terrasse intégrés et un service d’entretien quotidien.



22 haïtiens arrêtés à bord d'un minibus en RD :

La police d'El Seibo (Centre-Est) a arrêté 22 ressortissants haïtiens sans papiers qui étaient à bord d'un minibus conduit par Juan Antonio Rodríguez Gutierrez, 67 ans, qui d’après la Police, était impliqué dans le trafic de sans-papiers depuis Haïti. Selon les ressortissants arrêtés, ils auraient quitté Haïti 6 jours plus tôt et seraient arrivés dans la province d'El Seibo vendredi soir...



6ème Édition du Festival International Ayiti-Couleur :

Samedi sur la place d’armes du Cap-Haïtien, a été lancé officiellement la 6ème Édition du Festival international Ayiti couleur (FIAC) avec la avec la participation de plusieurs groupes et troupes du pays, comme « Ayiti annou », la fanfare Shemusca et la troupe Tipedan... Un Festival des arts de la scène et les arts visuels qui propose jusqu’au 29 octobre 2017 : danses, chants, concert, théâtre avec des artistes, comédiens haïtiens et étrangers. Vous êtes attendu en grand nombre !



Bientôt la Première pierre du 4eme Centre de propagation végétale... :

Samedi à Aubert 3ème section communale de Port de Paix Pierre Simon Georges, le Ministre de l’Environnement en visite d'évaluation des préparatifs a annoncé pour bientôt de la pose de la première pierre du 4ème centre de propagation végétale en Haïti...



Atelier de restitution du Programme-Cadre de Réforme l’État :

Vendredi à l'Hôtel Montana, l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) a organisé un atelier de restitution de l’évaluation du Programme-Cadre de réforme de l’Etat (2012 - 2017) auquel ont pris part olusieurs ministres, des directeurs et coordonnateurs généraux, les secrétaires généraux de la Primature et de la présidence, des membres des délégations étrangères ainsi que des cadres de la fonction publique. Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, le Coordonnateur général de l’OMRH, Josué Pierre-Louis et l’Ambassadeur de l’Union européenne Vincent Degert ont été les principaux intervenants de cet atelier.



