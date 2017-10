Haïti - FLASH : Catalogue en ligne des produits haïtiens exportables





Le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) élabore actuellement un catalogue en ligne de produits haïtiens exportables, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti (CCIH) et le support de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



Ce catalogue de produits haïtiens exportables en ligne devrait être lancé au début du mois de novembre 2017. Il permettra aux entreprises qui produisent un bien à exporter et cherchent de nouveaux marchés locaux et mondiaux, d'être présentés sur une plate-forme qui fera la promotion de leurs produits à l'échelle internationale.



Depuis le 19 octobre octobre, une campagne d'information et de sollicitation des exportateurs a été lancée à travers les médias et les réseaux sociaux ainsi que par une communication directe grâce aux réseaux de toutes les associations professionnelles, chambres de commerce et institutions concernées.



Toutes les entreprises ayant une capacité d'exportation sont invitées à remplir le formulaire et s'enregistrer sur la plate-forme « Export Haiti » en copiant ce lien dans votre navigateur : fr.surveymonkey.com/r/exporthaiti



Ce formulaire collecte les données techniques et visuelles et autres spécifications des produits pour les publier sur le site web. Ces données paraitront en français, en anglais et en espagnol et pourront être sélectionnés par secteur, catégorie, produit et exportateur (compagnie) et zone géographique.



La base de données ainsi constituée regroupera l'offre exportable des entreprises haïtiennes. Le lancement du catalogue sera suivi d'une campagne internationale destinée à faire connaître cette vitrine digitale en ligne des opportunités d'exportation haïtiennes.



HL/ HaïtiLibre