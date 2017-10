Haïti - Économie : Note de la BRH sur la Politique Monétaire au 4e trimestre 2017





La Note sur la Politique Monétaire de la Banque de la République d’Haïti (BRH), analyse les développements récents observés dans l’économie haïtienne. Son objectif est de renseigner sur l’orientation de la politique monétaire et sur les dernières décisions prises par les autorités afin de dégager les perspectives à court terme pour l’économie nationale.



Perspective de l’économie haïtienne



[...] Selon les prévisions des services techniques de la BRH, les pressions inflationnistes devraient s'atténuer au début du premier trimestre de l'exercice 2017-2018. Pour les mois de septembre, octobre et novembre 2017, le taux d'inflation annuel devrait se chiffrer à 15,6 %, 15 % et 14,5 % respectivement. Toutefois, ces estimations ne tiennent pas compte de chocs exogènes qui puissent affecter l'économie, notamment ceux pouvant influencer la stabilité du taux de change.



S'agissant de la croissance du PIB, les estimations tablent sur un taux de 1,2 % pour l'exercice 2016-2017, soutenu par une relance de la production agricole, laquelle s'est reflétée à travers la récolte de printemps. Toutefois, pour l'année fiscale 2017-2018 et le premier trimestre en particulier, la progression de l'activité économique dépendra amplement des impulsions données par la loi de finances 2018 dont les allocations pour les dépenses d'investissement sont supérieures à celles enregistrées au cours de l'exercice fiscal 2017.



Par ailleurs, la BRH continuera d'orienter sa politique monétaire dans le sens de l'établissement et du maintien d'un cadre macroéconomique stable et propice à l'investissement. Ainsi, elle restera vigilante face aux développements de la conjoncture nationale et internationale et prendra les mesures nécessaires afin de lisser les fluctuations du change et de limiter leurs incidences sur l'évolution du niveau général des prix.



Par ailleurs, à travers un ensemble de mécanismes financiers conçus sur mesure, la BRH soutiendra la création des conditions aptes à la redynamisation des secteurs productifs.



Pour connaître tous les détails de l’analyse de la BRH, télécharger la note complète : http://www.haitilibre.com/docs/note_polmon4t17.pdf



HL/ HaïtiLibre