Haïti - Actualité : Zapping...





Le Président Moïse annonce...

Le weekend dernier le Président Jovenel Moïse, a annoncé l'ouverture du chantier de la route Corail/Baradères et également une École Professionnel pour Corail.



Remobilisation des Forces Armées d’Haïti

Les anciennes forces armées d’Haïti pourraient être officiellement remobilisées le 18 Novembre prochain, à l’occasion du 214e anniversaire de la bataille de Vertières. Le premier ministre Jack Guy Lafontant qui n’a pas voulu confirmer cette date s’est contenté de dire que l’heure approche. Par ailleurs, il a fait valoir que la remobilisation des Forces Armées d’Haïti (FAD’H) constitue un acte de justice pour nos ancêtres et nos héros de l’indépendance et nous permettra de rapatrier notre souveraineté nationale.



934 interpellations

La direction départementale de l’Ouest de la PNH a présenté en début de weekend, le bilan de ses opérations soldées, entre autres, par 934 interpellations, des saisies d’armes illégales et de munitions.



Gary Bodeau a rencontré le juge Morin

"J'ai rencontré ce lundi, le magistrat Jean Wilner Morin en vue de contribuer au renforcement de la justice de mon pays," a confirmé hier lundi le député Gary Bodeau, dans le cadre de l'enquête sur l’assassinat de Alix Mary Junior Gassan en 2012 suite à la disparition de Joseph Robert Marcello de la CNMP. Le parlementaire était accompagné de deux de ses collègues et d’un de ses avocats nie toute implication dans cette affaire.



La problématique du Cinéma haïtien dans le pays

Le Ministre de la Culture et de la Communication, M. Limond Toussaint, a rencontré le lundi 23 octobre 2017, en son Cabinet, l'acteur émérite, Smoye Noisy, sur "la problématique du Cinéma haïtien dans le pays."



Ministre Beliard distribue 127 pompes à eau

Le Ministre de l'Agriculture, M. Carmel André Béliard, a procédé le vendredi 20 octobre 2017 à la remise de 127 pompes à eau aux agriculteurs de Plateau central, plus précisément de Hinche et Maïssade.



HL/ HaïtiLibre