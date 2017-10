Haïti - Environnement : Renforcement binational de la coopération environnementale





Mardi, le Ministre de l’Environnement Pierre Simon Georges et le Ministre de l’Environnement et des Ressources Naturelles de la République Dominicaine, Francisco Dominguez Brito se sont rencontrés à Port-au-Prince autour du renforcement de la coopération sur l’environnement binational de la zone frontalière.



A l’issue de la réunion, les deux Ministres se sont entendus sur un projet de déclaration conjointe sur les grands axes politiques et les actions communes en faveur de l’Environnement. Il a été convenu de renforcer la coopération déjà existante dans le domaine de l’environnement à travers l’implication active des deux Ministères, des collectivités territoriales et de la Société Civile, particulièrement des organisations de jeunes.



Les deux Ministères entendent notamment, renforcer la coopération dans les domaines portant sur : la lutte contre les changements climatiques, la réduction des risques naturels, la reforestation, la lutte contre la désertification et la pollution, la gestion intégrée durable des bassins versants et des ressources en eau, et finalement la gouvernance environnementale.



La question de la disponibilité de l’eau tant en qualité qu’en quantité, au niveau des bassins versants partagés du fleuve de l’Artibonite et Rio Macacia a retenu l’attention des deux Ministères qui ont convenu d’entamer sans délai des initiatives concrètes ciblant ces deux bassins versants.



HL/ HaïtiLibre