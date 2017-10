Haïti - Actualité : Zapping...





Le Secrétaire d’État à la sécurité prend des mesures :

Léon Ronsard Saint-Cyr, le Secrétaire d’État à la sécurité publique, informe que des instructions formelles ont été passées à la police pour procéder à l’arrestation de tous ceux qui sont en possession d’armes à feu, d’armes blanches ou encore de pierres lors des manifestations y compris les policiers attachés à la sécurité rapprochée d’officiels qui détiendraient des armes automatiques.



La justice réclame des documents audio-visuels aux médias :

Ocnam Clamé Daméus, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince dans une lettre datée du 20 octobre demande aux Responsables, Directeurs et Opérateurs de médias audio-visuels de la zone métropolitaine de « [...] mettre à la disposition du parquet, sur sa réquisition expresse et dans des délais raisonnable, toutes images et tous enregistrements sur support audio-visuels pertinents relatifs à tous actes de banditisme et de violence commis au cours des manifestations de tenues à la capitale.



Des parlementaires de New York en Haïti :

Une délégation de parlementaires de l’assemblée de New York séjourne cette semaine en Haïti. Cette délégation est composée également d'hommes d’affaires et de spécialistes de la santé. Les membres de la délégation veulent mieux comprendre la situation réelle d’Haïti avant de pouvoir encourager, par la suite des entrepreneurs à venir faire affaire dans le pays.



Les douanes dominicaines pour le respect des accords :

Enrique Ramírez Paniagua, le Directeur Général des douanes dominicaine, dans sa présentation à l’« Asociación Dominicana de Exportadores » (ADOEXPO) a rappelé l'importance de maintenir de bonnes relations avec Haïti, un partenaire commercial important, en respectant les accords signés avec les douanes haïtiennes, afin de consolider l'échange d'informations, réduire les risques de contrebande et de trafic illicite et améliorer la dynamique commerciale entre les deux pays avec chacun ses responsabilités.



Déplacement des marchands à Pétion ville :

Dominique St Roc, le maire de Pétion-ville a annoncé le déplacement des marchands dans les rues dès le mois de novembre.



Vers des blocs sanitaires sur les places publiques... :

Lundi, le maire de Port-au-Prince, Ralph Youri Chevry, ainsi que d’autres maires de la région métropolitaine, ont eu une rencontre avec la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA). Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la mise en place de blocs sanitaires dans les marchés et les places publics, ainsi que l’approvisionnement en eau des bouches d’incendies devant alimenter le service de pompier en cas d’urgence. Cette mise en place va commencer sur les places du Champ de Mars avec l’installation de blocs sanitaires devant desservir la population.



HL/ HaïtiLibre