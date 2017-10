Haïti - FLASH : Deux anciens ministres sous Privert, interdit de quitter le territoire





Dans le cadre d’une enquête préliminaire, Clamé Ocname Daméus, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Port-au-Prince, a envoyé un courrier au Directeur du service d’immigration et d’émigration lui demandant formellement de « passer les instructions nécessaires » pour que l’ex-ministre de l’Économie Yves Romain Bastien et l’ex Ministre de la Justice Me Camille Edouard Junior sous l’administration Privert/Jean-Charles, soient interdits de quitter le pays par les voies aérienne, maritime et terrestre.



La lettre du Commissaire Daméus, ne précise pas les motifs ni quelle affaire motive ces interdictions de départ...



Réagissant à cette interdiction Camille Edouard Junior « condamne avec véhémence toute tentative de me priver de ma liberté de circulation » il y voit une action de revanche politiquement motivée, qui viendrait du Palais national selon ses informations. Rappelons que Camille Edouard est à l’origine de l’enquête et de l’inculpation pour blanchiment d’argent de Jovenel Moïse...



Pour Yves Romain Bastien, le Commissaire du Gouvernement n’a pas la compétence pour juger de l’action d’un ministre dans le cadre de ses fonctions et qualifie d’illégale cette décision qui viole selon-lui l’article 24 de la Constitution.



De son côté, le bureau de la Présidence rejette toutes les allégations d’implication dans la décision du Commissaire du Gouvernement.



HL/ HaïtiLibre