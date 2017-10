Haïti - Politique : La Loterie dément, sa Directrice convoquée par la justice





Dans une note Marie Margareth Fortuné, la Directrice Générale de la Loterie de l'État Haïtien (LEH) apporte « un démenti formel aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse qui veulent faire croire, qu'il y avait des individus dans un véhicule de la Loterie qui ont ouvert le feu sur les manifestants le mardi 24 octobre 2017 à Pétion-ville.



[...] Le vidéo qui circule sur les réseaux sociaux nous montre clairement que c'est un pick-up Chevrolet Colorado blanc et un Toyota Prado blanc qui étaient impliqués dans ces actes, la LEH ne possède pas de véhicules de cette marque, cela veut dire que c'est un montage qui est fait pour déstabiliser et salir l'image de la loterie et de sa Direction Générale.



Pour terminer, la Directrice Général de la Loterie de l'État Haïtien, militante politique, reste attaché aux principes constitutionnelles qui garantissent la liberté à la population à manifester sans violence pour exprimer leur désaccord et accord sur toutes les mesures des autorités de l'État prends. »



Notons que mercredi Ocnam Clamé Daméus, le Commissaire du Gouvernement a écrit à Marie Margareth Fortuné pour l’inviter à répondre a ses questions au sujet des allégations qui circulent... convocation à laquelle elle a répondue dans la journée même.



« Madame la Directrice Générale,



Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, vous présente ses compliments et vous invite à vous présenter en son Parquet, dès réception de la présente.



Dans le cadre de cette rencontre, je vous serait gré de bien vouloir vous faire accompagner de l'Administrateur de votre Institution [...] »



HL/ S/ HaïtiLibre