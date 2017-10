Haïti - Politique : La Ministre Lamur en tournée des infrastructures sportives dans le Nord-Est





Lors de sa 2ème journée de tournée dans le Nord, Régine Lamur la Ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) s’est rendu au Cap Haïtien, à Fort -Liberté et à Ouanaminthe, afin de s'informer des dispositions à prendre pour renforcer les structures des directions départementales, rendre plus efficaces les compétences disponibles tout en évaluant les aménagements à effectuer dans les principales infrastructures sportives du Nord et du Nord-Est.



Cette tournée dans les départements de l'Artibonite, du Nord et du Nord-Est vise aussi à planifier la pratique de l’ducation physique dans les écoles, l'organisation de compétitions scolaires et d'identifier les réaménagements que nécessitent les infrastructures sportives disponibles dans les départements.



Lors d'une rencontre à la Direction Départementale du Nord-Est, la Ministre Lamur a pris note des doléances des employés : Doter les directions départementales de moyens (techniques, logistiques et financiers...) pour la réalisation d'activités de terrain au bénéfice des jeunes ; régulariser la situation salariale de beaucoup d'employés ; mettre à profit les compétences disponibles ; réhabiliter les infrastructures sportives et organiser les compétitions sportives scolaires dans le département en vue de découvrir de nouveaux talents dans diverses disciplines ;



Par ailleurs la Ministre accompagnée de plusieurs directeurs techniques et Coordonnateurs ont constaté le mauvais état du Parc St Joseph de Fort-Liberté, et au Parc Sportif de Ouanaminthe, utilisé de manière sporadique ont constaté le mauvais état des surfaces de jeu et les réparations qui s'imposent.



Madame Lamur a apprécié l'implication du maire Etienne Louis Jacques (Fort Liberté) et du maire Démétrius Luma (Ouanaminthe) lors de cette visite d'inspection et de leur intérêt manifesté pour une meilleure pratique du sport dans leurs régions respectives. Une meilleure gestion des parcs sportifs, la nécessité d'un cadre légal, la pratique de l'éducation physique et sportive ont été évoqués



Au Centre de formation de Grand Pré qui accueille des jeunes du département Nord la Ministre s'est entretenue avec le responsable et ses collaborateurs sur l'importance de cette structure de formation et des mécanismes permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage au bénéfice des jeunes du département du Nord.



HL/ HaïtiLibre