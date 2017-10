Haïti - Politique : Importante réunion sur l'eau et l’assainissement





Mercredi au Palais National, le Président Jovenel Moïse avait invité les partenaires nationaux et internationaux impliqués dans la gestion de l'eau et l'assainissement à une importante séance de travail.



L'objectif de cette séance était de présenter aux partenaires internationaux la vision du Chef de l'État traduite dans la politique du Gouvernement Lafontant dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable. Le résultat escompté était de d'assurer que les partenaires internationaux qui appuient la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) alignent leurs interventions sur le plan d'action du gouvernement.



Le Président a insisté sur les infrastructures d'eau potable et d'assainissement à travers le renforcement des capacités techniques et matérielles de la DINEPA et ses quatre organes régionaux (OREPA).



Pour leur part, les partenaires internationaux, entre autres l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti), l'Agence Espagnole de Coopération au Développement (AECID), l’Agence Française de Développement (AFD) ainsi que les acteurs multilatéraux, notamment la Banque Interaméricaine de Développement (BID) la Banque Mondiale, l'UNICEF et l'Union Européenne ont exprimé leur satisfaction de la volonté politique de l'Administration Moïse de doter le pays d'infrastructures adéquates susceptibles d'améliorer les conditions d'hygiène dans le pays.



Afin d'assurer la cohésion des initiatives dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les partenaires se sont accordés pour réunir la table sectorielle chaque semaine afin de suivre la mise en œuvre du plan d'action de la DINEPA et apporter au besoin des corrections autant que nécessaire.



HL/ HaïtiLibre