Haïti - FLASH : Jacques Joachim élu au Temple de la Renommée mondiale du Volleyball





La Fédération Haïtienne de Volleyball (FHVB) informe que l'ingénieur Jacques Joachim, ancien Président de la Fédération a été élu, à l'unanimité des voix, au Temple de la Renommée du Volleyball, haute distinction décernée par la Fédération Internationale de Volleyball pour honorer des joueurs, entraineurs et dirigeants qui ont marqué l'histoire de ce sport.



Réagissant à cette nouvelle la Régine Lamur, la Ministère de la Jeunesse et des Sports a déclaré dans une note « C'est un honneur pour le peuple haïtien en général, la communauté sportive et la famille du volleyball national en particulier de voir un de ses illustres fils et un de ses éminents dirigeants être reçu au Panthéon du Volleyball mondial.



Au nom du Gouvernement et de la Nation, le Ministère demande à la Fédération Haïtienne de Volleyball de transmettre ses plus vives félicitations à Jacques Joachim, un modèle pour la Jeunesse haïtienne et pour tous les dirigeants sportifs haïtiens, pour sa passion, son engagement à servir, son souci de l'éthique, ses nombreuses qualités et sa vision pour le développement du volleyball en Haïti.



La présence de Joachim au Panthéon du volleyball doit interpeller les dirigeants sportifs que l'engagement en faveur des jeunes, les sacrifices et la contribution au développement du sport ont un prix. Mais la meilleure récompense à offrir à ce monument du volleyball haïtien, honoré en 2015 par le Ministère http://www.haitilibre.com/article-16484-haiti-sports-hommage-a-14-personnalites-du-secteur-sportif-haitien.html , reste l'achèvement de son œuvre d'une Fédération dotée de structures solides, motivée par le souci de former des générations d'athlètes pour écrire les plus belles pages de l'histoire du volleyball en Haïti »



BF/ HaïtiLibre