Haïti - Politique : Don de 35 millions de dollars de la Banque Mondiale pour l’électricité





Jeudi le Conseil des administrateurs de la Banque Mondiale a approuvé deux dons d'un montant total de 35 millions de dollars en vue d'améliorer l'accès à l'électricité pour plus de deux millions d'haïtiens et de développer les investissements dans les énergies renouvelables au bénéfice des zones rurales et urbaines mal desservies.



« Haïti dispose de nombreuses sources d'énergie renouvelable inexploitées » a souligné Anabela Abreu, Directrice des opérations de la Banque Mondiale pour Haïti « Le pays franchit une étape importante en s'attachant à créer un environnement propice à l'investissement privé et à promouvoir l'accès à l'électricité. Le Groupe de la Banque Mondiale continuera de lui apporter son soutien pour que des systèmes d'énergie renouvelable fournissent de l'électricité à davantage de familles, d'entreprises et de services collectifs dans les zones mal desservies, ainsi que pour diversifier le mix énergétique et réduire le coût de l'électricité.».



Les sources d'énergie renouvelable (énergie solaire, hydraulique, éolienne et biomasse) et les solutions d'électrification hors réseau recèlent un potentiel considérable dans le pays. Les dispositifs photovoltaïques, en particulier, pourraient alimenter en électricité plus de 5 millions de personnes. Actuellement, seul un haïtien sur 3 a accès à l'électricité principalement dans les zones urbaines.



Ces deux projets contribueront à :



Favoriser l'investissement privé dans les énergies propres ;



Accroître l'accès des ménages ruraux à l'électricité grâce à des investissements dans des micro/mini-réseaux et des systèmes collectifs à l'échelle des villages ;



Renforcer les capacités des institutions locales et sensibiliser les communautés à l'utilisation des énergies renouvelables ;



Financer des opérateurs privés, des ONG et des organisations communautaires pour fournir des lanternes solaires et des systèmes solaires individuels et domestiques.



Les deux projets seront mis en œuvre par la cellule chargée de l'énergie au sein du Ministère des Travaux Publics. Le projet « Services énergétiques renouvelables pour tous » est financé par un don de 19,62 millions de dollars du Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP en anglais) et le projet « Services énergétiques modernes pour tous » par un don de 15,65 millions de dollars du Fonds pour les technologies propres (CTF). Ces deux dons, qui proviennent des Fonds d'investissement climatiques (CIF), s'inscrivent dans l'accélération des efforts déployés par la Banque Mondiale pour promouvoir le développement d'énergies propres et d'infrastructures durables.



HL/ HaïtiLibre