Haïti - Canada : 20 millions de dollars pour la santé maternelle





Le nouvel Ambassadeur du Canada accrédité en Haïti André Frenette a signé cette semaine le protocole d'entente établit entre Affaires Mondiales Canada, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), et le Ministère de la Planification et la Coopération Externe d'Haïti (MPCE), rendant officiel le projet de la « Prise en charge intégrée de la santé de la mère et de l'enfant dans l'Artibonite » (PRISMA II).



Ce projet va permettre de consolider les gains de la première phase du programme de 2011-2016 http://www.haitilibre.com/article-15600-haiti-sante-progres-remarquables-en-sante-maternelle-et-infantile.html en renforçant les activités visant à augmenter l'offre de services de qualité en santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. On estime que plus de 200 000 femmes et enfants pourront bénéficier des services offerts dans les établissement de santé appuyés par PRISMA II.



Cette initiative est rendue possible grâce à un appui financier de 20 millions de dollars du Gouvernement du Canada http://www.haitilibre.com/article-20099-haiti-sante-plus-d-un-milliard-de-gourdes-pour-ameliorer-la-sante-des-femmes-et-des-enfants.html .



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20099-haiti-sante-plus-d-un-milliard-de-gourdes-pour-ameliorer-la-sante-des-femmes-et-des-enfants.html

http://www.haitilibre.com/article-15600-haiti-sante-progres-remarquables-en-sante-maternelle-et-infantile.html



HL/ HaïtiLibre