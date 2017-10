Haïti - Actualité : Zapping...





Tirs sur le domicile de Camille Edouard Junior :

L’ancien Ministre de la Justice Camille Edouard Junior, frappé d’une mesure conservatoire d’interdiction de sortie du territoire http://www.haitilibre.com/article-22511-haiti-flash-deux-anciens-ministres-sous-privert-interdit-de-quitter-le-territoire.html affirme faire l’objet de persécution politique il a déclaré sur les ondes d’une radio de la capitale que des inconnu ont tirés des coups de feu jeudi soir sur son domicile. Il affirme également avoir reçu des menaces et pointe du doigt le Palais National, sans citer de nom déclarant « Désormais, ma sécurité et celle de ma famille sont entre les mains de Jovenel Moïse... »



Nouvelles manifs annoncées :

Fanmi Lavalas et la plateforme « Pitit Dessalin » rejettent l’appel au dialogue du Président Moïse et annoncent de nouvelles manifestations de la coalition de l’opposition pour réclamer le départ du Chef de l’État, les 30, 31 octobre et 1er novembre 2017 dans la capitale, la zone métropolitaine et plusieurs villes de province.



Séance sur l’enquête PetroCaribe reportée :

Jeudi, le bureau du Sénat a refusé de recevoir le rapport de 486 pages de la commission spéciale d’approfondissement de l’enquête sur l’utilisation des fonds PetroCaribe, car une seule copie a été déposée alors que le bureau en voulait une par sénateur (29). la séance sur ce dossier a été reportée le 14 novembre prochain.



Le cacao haïtien dans le TOP 50 mondial :

Le cacao haïtien préparé par la filiale G&S Cacao a été retenu comme l'un des 50 meilleurs au monde par le Programme « Cacao of Excellence » La cérémonie de remise de Prix « The International Cocoa Awards » aura lieu lundi 30 octobre au Salon du Chocolat de Paris (28 octobre au 1 novembre).



Un député membre de la Commission bicamérale démissionne :

Le Député Jean Robert Bossé, membre de la Commission bicamérale du Parlement chargée de sélectionner les 3 représentant du pouvoir Législatif au Conseil Électoral Permanent (CEP), a démissionné pour une raison non communiquée. Selon le Sénateur Joseph Lambert, co-Président de la Commission, cela ne devrait pas retarder la remise du rapport avant le 10 novembre prochain.



Le Député Manès Louis accuse... :

Le Député de Cabaret Manès Louis (Lavalas) accuse le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince, Me Clamé Ocnam Daméus, d’être un militant du PHTK placé à la direction du Parquet pour persécuter l’opposition.



HL/ HaïtiLibre