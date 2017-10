Haïti - FLASH : Le passeport haïtien le plus limité de la Région...





Le cabinet de Conseil financier Arton Capital vient d’actualiser son classement des passeports à travaers le monde. Les passeports considérés comme les plus avantageux sont ceux émis par des pays qui permettent de visiter le maximum de pays sans avoir besoin de faire des démarches de demande de visa préalable à l'arrivée.



Dans la Région (zone Caricom et Caraïbes) Haïti (150e au classement mondial sur 199) est dernier avec un passeport permettant de visiter seulement 54 pays sans visa (+1 pays depuis 2015*) sur les 199 pays membres des Nations Unies. Le passeport de la République Dominicaine (130e au classement mondial) permet de visiter 62 pays sans visa (+ 9 pays depuis 2015*). Le meilleur passeport de la Région est celui de la Barbade (49e au classement mondial) qui permet de visiter 136 pays sans visa.



Pour la zone Amérique du Nord, les deux meilleurs passeports sont ceux des États-Unis et du Canada qui permettent de visiter chacun 154 pays sans visa.



Au niveau mondial le passeport de l'Allemagne a été détrôné par celui de Singapour qui est devenu le plus avantageux au monde depuis que le Paraguay a suspendu l'obligation d'un visa pour les Singapouriens, qui peuvent maintenant se rendre dans 159 pays sans visa, contre seulement 158 pour les Allemands.



(*) : : Comparaison avec l’Index 2015 des restrictions sur les visas de Henley & Partners : http://www.haitilibre.com/article-13646-haiti-social-les-meilleurs-et-les-pires-passeports-en-amerique-latine.html



SL/ HaïtiLibre