Haïti - Politique : Le PM rencontre une délégation de la BID





Le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, accompagné de Max Rudolph Saint-Albin, le Ministre de l’Intérieur, de Josué Pierre Louis, Coordonateur général de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), des cadres de la Primature et du Ministère des Finances, a assisté cette semaine à la présentation du rapport de Mission de préparation du Programme d’Appui à la Modernisation de l’État (HA-L1131) par la Banque Interaméricaine de Développement (BID).



Tout en remerciant la BID pour son support, le Chef du Gouvernement a expliqué les mesures déjà prises par son administration via l’OMRH et a pris l’engagement de mener la réforme de l’État avec des outils légaux dont les deux textes de lois qui seront soumis au Parlement très prochainement.



Conduite par Gilles Damais, le Chef des opérations de la BID, la délégation avait entres autres pour objectif de recueillir des informations complémentaires sur les défis relatifs à la capacité institutionnelle dans le secteur public. Il s’agissait également de réaliser une première évaluation des institutions qui seront en charge de gérer les bâtiments et autres biens physiques du Gouvernement dans les Centres Administratifs et Socio Culturels (CASC), inaugurés par le Premier Ministre dans le Sud le 10 octobre dernier.



Pour ce qui est des CASC, le Premier Ministre Lafontant a confirmé avoir décidé que leurs gestions seraient prises en charge par l’État à travers des Comités mis en place spécialement à cet effet.



