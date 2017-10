Haïti - Éducation : Lancement du Concours de texte sur la bataille de Vertières





Vendredi, dans le cadre des activités prévues au cours de l'année pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté, Maxime Mésilas, le Directeur de l'enseignement secondaire du Ministère de l’Éducation , accompagné de Lucien Jura, Porte-parole de la Présidence, a procédé au lancement du Concours de texte destiné aux élèves du secondaire à l'occasion de la commémoration de la Bataille de Verrières, le 18 novembre 2017.



Ce concours ouvert aux 240 lycées du pays et aux 2,033 écoles privées est une initiative de Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale.



Maxime Mésilas a expliqué que ce concours vise d'une part, à sensibiliser les élèves du secondaire sur le symbolisme de la bataille de Vertières (18 novembre 1803) et la dimension de l'acte posé par nos ancêtres pour créer notre Patrie et d'autre part, renouer avec la tradition de la commémoration chaque année de cette importante bataille à travers des activités susceptibles de développer l'esprit de solidarité et de patriotisme.



De son côté, Lucien Jura a expliqué les raisons portant la Présidence à s'impliquer dans cette activité, convaincu que de telles initiatives permettront au pays de disposer d’un réservoir de ressources humaines patriote capables de transformer la réalité.



Le texte à soumettre, en créole ou en français, par les participants à ce concours, ne doit pas dépasser 4 pages. Le délai pour la soumission des textes dans toutes les Directions Départementales d'Éducation (DDE) est fixé au 10 novembre 2017.



HL/ S/ HaïtiLibre