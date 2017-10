Haïti - Religion : Les Mormons vont construire un Temple monumental à Port-au-Prince





Samedi, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, communément appelé Église mormone, a réuni des membres et des dirigeants pour poser la première pierre d'un nouveau Temple monumental qui sera situé sur la route de Frère et qui sera le second dans les Caraïbes après celui de Santo-Domingo en RD. Cet ouverture de chantier fait suite à l’annonce de ce temple en Haïti par le Président en exercice de l’Église Mormone, le 5 avril 2015.



Une cérémonie religieuse dirigée par Elder Walter F. González, du collège des 70, et un chœur de mormons locaux en Haïti a précédé l’ouverture officielle du chantier. Lors de son service religieux, González a exhorté les Mormons haïtiens à être des modèles et affirmé « Ce Temple sera comme une lumière pour la ville, une lumière pour la nation [...] Chaque bloc, chaque brique pour la construction de ce temple sera comme notre foi pour que beaucoup puissent être amenés à l’Évangile [...] Quand je pense à ce jour, je ne peux que penser à la joie éternelle et à la gratitude pour tout ce que le temple signifie dans nos vies [...] ».



Selon l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le district d’Haïti compte plus de 17,000 fidèles mormons répartis dans 7 chapelles. Notez qu’à la différence des chapelles mormones, les Temples Mormons sont des lieux sacrés où l’accès n’est réservé qu’aux « Mormons dignes ». Les sacrements administrés dans ces temples sont le baptême pour les morts ou encore le mariage céleste. C’est également un haut lieu de méditation et de recueillement.



Une équipe d’experts en construction de Temples Mormons a été dépêchés en Haïti, pour la construction de ce Temple monumental, dont les travaux dureront environ 1 an et demi. Après l'achèvement du temple, il sera temporairement ouvert au public pour des visites, avant son inauguration.



L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été Fondée par Joseph Smith en 1830 aux États-Unis. Il s’agit d’une Église chrétienne restaurationniste (qui prétend avoir restauré le christianisme originel) et se considère comme une religion révélée. Son siège mondial se trouve à Salt Lake City dans l'Utah. L’Église mormone a été introduite en Haïti par un homme d’affaires haïtien d’origine juive, Alexandre Moura en 1977. L’Église Mormone a été reconnue officiellement en Haïti en 1983. 147 Temples Mormons existent à travers le monde et 23 sont en chantier dont celui d’Haïti.



S/ HaïtiLibre