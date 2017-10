Haïti - Actualité : Zapping...





Promesses de Jovenel Moïse :

En marge de la pose de la première pierre du 4e Centre de propagation végétal, le Président Moïse a promit au Nord-Ouest une visite chaque mois pour s'assurer qu'avant la fin de son mandat les travaux du Port de Port-de-Paix, de l'Hôpital Immaculée, du Grand Canal pour résoudre les problèmes d’inondations de la ville de Port-de-Paix, le boulevard pour entrer dans le chef lieu du département, le barrage des Trois Rivières, l'électricité 24/24 et beaucoup d'autres projets puissent se terminer à temps.



J-C. Moïse est sorti de l’hôpital :

Jean Charles Moïse, le leader de la Plateforme politique de l’opposition radicale « Pitit Dessalines » va mieux et se rétablit très bien selon son avocat Me Evelt Fanfan. Dimanche Jean Charles Moïse a quitté l’hôpital et rentrée chez-lui où il doit rester au repose sur ordre de ses médecins. Cependant, Jean-Charles Moïse a déclaré à la presse son intention de participer au sit-in de l’opposition ce lundi devant le Parquet et qu’il fera tout pour être présent dans la manifestation du 2 novembre prochain...



Youri Latortue en désaccord avec le Chef de la Minujusth :

Youri Latortue, le Président du Sénat, est en désaccord avec l le Chef ad intérim de la Minujusth Mamadou Dialo, sur le point de vue de celui-ci, sur l’accord signé pour la nouvelle Mission onusienne en Haïti. De son côté, Mamadou Diallo ne voit pas dans l’examen de cet accord par le Parlement haïtien, un empêchement au déploiement des policiers et équipes de terrain précisant « Cela n’a aucun impact sur la nature administrative de cet accord [...] il s’agit d’un accord administratif qui n’a aucune valeur politique [...] qui nous a permis de commencer nos opérations ».



Dialyse à l’HUEH, les promesses ne suffisent plus :

Pour le Président Jovenel Moïse résoudre les problèmes de dialyse en Haïti depuis son accession au pouvoir est l’une de ses principales promesses. Pourtant, vendredi au service de dialyse de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti, selon des témoignages de patients, 9 des 12 dialyseurs disponibles pour effectuer les traitements étaient dyspfonctionnels, malgré les promesses du Chef de l’État http://www.haitilibre.com/article-20144-haiti-politique-promesses-du-president-moise-a-l-hueh.html http://www.haitilibre.com/article-20190-haiti-politique-nouveau-groupe-electrogene-a-l-hueh.html



Aide aux enfants et aux femmes vulnérables :

Nord-Est d’Haïti, une journée Porte ouverte s’est déroulée en partenariat avec les autorités locales et les associations féministes et féminines de la zone Capotille, Ouanaminthe et Mont-Organisé dans le cadre du projet « Aide aux Enfants et aux Femmes Vulnérables dans les régions frontalières en Haïti » financé par le Canada. Au programme, interventions et activités de sensibilisation au planning familial et à la violence basée sur le genre.



En 2018, la Caravane du Changement sur tout le territoire :

En marge de la cérémonie de pose de la 1ère pierre du 4ème Centre de propagation végétale http://www.icihaiti.com/article-22550-icihaiti-agriculture-pose-de-la-premiere-pierre-du-4e-centre-de-propagation-vegetale.html , le Président Jovenel Moïse a annonce qu'à partir de février 2018, la caravane sera en activité dans les 10 dix départements le pays.



HL/ HaïtiLibre