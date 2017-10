Haïti - Actualité : Zapping...





La maison du coordonnateur du Projet EPT criblée de balles :

Tôt dimanche, des individus lourdement armés ont criblé de balles la maison du Coordonnateur général du Projet Éducation Pour Tous (EPT), située au Canapé Vert. Au moins 450 impacts de balles ont été relevé sur la façade de la maison et les deux véhicules qui se trouvaient sur la cour. Pour Norbert Stymphil, il s’agit d’une attaque « officielle » accusant sans les nommer, des gens du pouvoir qui veulent mettre la main sur les fonds de l’EPT financés par des bailleurs de fonds tels que la BID et la Banque Mondiale rappelant que le Projet EPT gère actuellement des fonds de l'ordre de300 millions de dollars américains. En outre, Stymphil mentionne une rencontre la semaine écoulée avec un officiel du Gouvernement qui lui aurait demandé de démissionner....



Haïti 2e importateurs de produit de beauté de la RD :

Haïti est le deuxième importateur de produits de beauté dominicains après les États-Unis, suivi de Cuba et Porto-Rico. Selon Beauty Cluster, les exportations de produits de beauté ont rapporté 22 millions de dollars à la République Dominicaine.



Formation en électricité solaire de niveau international :

Haïti Tec en partenariat avec la Solar Electric Fund (SELF) une organisation financé par la Norvège, a inauguré un laboratoire d’énergie solaire à la fine pointe de la technologie, qui permettra aux étudiants de maîtriser tous les aspects de cette filière dans le cadre d’une nouvelle formation au standard international, offerte par Haïti Tec en électricité solaire photovoltaïque.



Prospection de terrains de lotissement à Delmas :

L’Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS) est en prospection de terrains de lotissement à Delmas dans la perspective prochaine de construction de logements sociaux au bénéfice des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH).



Vers une Réforme du Système de santé :

Pour faciliter les travaux de la Commission nationale de Réforme du Système de santé et des services hospitaliers, créée par arrêté en date du 12 Juin 2017, et assurer le suivi administratif de cet arrêté, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a présidé une séance de travail avec les membres de la Commission, question pour le Chef du gouvernement d’assister la Commission dans sa mission, de définir entre autres, un modèle de financement de la santé capable de prendre en compte les soins d’urgence, préventif et palliatif.



Haïti ne reconnaitra pas la l’indépendance de la Catalogne :

Le Ministère des Affaires étrangères d'Haïti déplore le vote de la déclaration d'indépendance unilatérale de la Catalogne par le Parlement de cette région, entrainant ainsi sa mise sous tutelle en application de l'article 155 de la Constitution espagnole. Fidèle au respect du principe de non intervention dans les affaires internes des États, le Gouvernement d'Haïti ne reconnaitra aucun nouvel État créé en violation des principes du droit international.



HL/ HaïtiLibre