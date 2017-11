Haïti - Éducation : Le Ministère sanctionne les fraudeurs et bénéficiaires aux examens d'État 2017





Mardi, Meniol Jeune, le Directeur Général du Ministère de l'Education Nationale a annoncé en conférence de presse les sanctions contre contre les auteurs des fraudes et les bénéficiaires durant l'organisation des examens d'État du bac pour l'année 2017.



Pour les fraudes de diverses natures : décollage de photo, usage du téléphone au cours de la passation des épreuves, falsification de noms et de numéros d'ordre, introduction de copie dans les salles d'examens etc... les élèves fautifs seront interdits de participation durant deux ans aux épreuves officielles et les écoles concernées suivant la gravité de la faute, peuvent voir leur classe terminale interdite et même le retrait de leur licence de fonctionnement, a indiqué Meniol Jeune



Il annonce que la liste des noms de ces institutions scolaires impliquées dans des cas de fraudes, qui ont dérogé les normes de l'éthique professionnelle et violé les articles 13.3, 13.7 et 20.3 du décret loi du 23 septembre 1974 portant sur l'ouverture et fonctionnement des écoles privées ainsi que les articles 112 et 113 du code pénal haïtien traitant du faux en écriture sera publiée.



Il a précisé que les mesures contre les directeurs d'écoles fraudeurs, vont de la suspension dans les activités des nouveaux examens d'État, en passant par la demande d'un rapport trimestriel sur le fonctionnement régulier de leur établissement, jusqu'à la fermeture de leur classe de philo pour une période de deux ans à partir de septembre 2018.



De plus le Directeur Jeune a aussi évoqué plus d'une soixantaine directeurs d'école qui ont menti sur la montant réel des frais déposés sur le compte de la Direction Départementale de l’Éducation de l’Ouest (DDEO) au nom des candidats du bac permanent. En attendant la décision de la justice, qui a été saisie de ce dossier, le Ministère adopte des mesures conservatoires contre ces responsables d'établissements scolaires. Par exemple, ils sont astreints de déposer avant le 10 novembre 2017 leur liste de décisions de fin d'année de l'exercice 2016-2017, les résultats du 1er contrôle par niveau et par classe.



Renan Michel, le Directeur du Bureau National des Examens d'État (BUNEXE), a expliqué la fraude des doublons, il s'agit d'élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de passage dans une institution, qui se sont arrangés avec le directeur d'une autre école de la même année, pour passer en classe supérieure. Pour l’année 2014 - 2015, le BUNEXE a enregistré 526 élèves et 300 écoles impliquées dans ce genre d'opérations malhonnêtes.



Renan Michel a rappelé à ces élèves « jouant au malin » qu'ils seront obligés de reprendre les classes pour lesquelles la moyenne de passage n'a pas été obtenue s'ils souhaite poursuivre leurs études jusqu'à la terminale.



HL/ S/ HaïtiLibre