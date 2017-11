Haïti - Actualité : Zapping...





Une policière abattue lâchement :

Selon le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur Gary Desrosiers, La policière AlsadaToussaint, 35 ans, a été abattue mardi matin, d’une balle dans le dos à Meyer, à la Croix des bouquets par un individu non identifié. Avec cette nouvelle victime de l’insécurité dans les rangs de la Police Nationale d’Haïti (PNH) c’est au tiotal 6 policiers qui ont été assassinés en un moi, souligne l’Inspecteur Desrosiers.



Aucun mandat d’arrêt contre les 2 ex-ministre sous Privert :

Ocname Clamé Daméus, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince affirme qu'il n'a lancé aucun mandat d’arrêt contre l’ex-ministre de l’Économie Yves Romain Bastien et l’ex Ministre de la Justice Me Camille Edouard Junior sous l’administration Privert/Jean-Charles frappé par une interdiction de sortie du territoire http://www.haitilibre.com/article-22511-haiti-flash-deux-anciens-ministres-sous-privert-interdit-de-quitter-le-territoire.html . Il précise qu’il s’agit seulement de mesures conservatoires.



Les USA réitèrent leur soutien à la PNH :

Michel-Ange Gédéon, Le Directeur général de la Police Nationale d’Haïti (PNH), a reçu la visite de Dan Foote, « l'Acting Assistant Secretary of State » qui était accompagné du Directeur et d'un cadre de « International Narcotics and Law Enforcement) » (INL) chargé des relations avec la PNH. Foote qui s’est dit « impressionné » par la progression de l'institution, en a profité pour réitérer l'engagement des États-Unis à supporter la PNH notamment dans le renforcement entre autres des unités de maintien de l'ordre, de la Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS) et des Garde-Côtes...



Nominations de deux nouveaux DG :

Dans le journal officiel « Le Moniteur » Nuuméro 170 daté du 31 octobre, le citoyen Gamall Augustin a été nommé Directeur Général de la Radio Nationale d'Haïti (R.N.H) ; le citoyen Evenson Calixte a été nommé, Directeur Général de l'Autorité Nationale de Régularisation du Secteur de l'Énergie (ANARSE)



Tourisme et investisseurs à l’ordre du jour :

Mardi, Mme Colombe Émilie Jessy Menos, Ministre du Tourisme s’est entretenue avec Mme Robin Diallo la Chargée d’Affaires a.i. de l’Ambassade américaine en Haïti. Les échanges ont portés essentiellement sur la coopération bilatérale dans le domaine touristique et la nécessité d’établir de bons rapports avec les investisseurs potentiels issus des différentes chambres de commerce de la diaspora.



Le MUPANAH fermé jusqu’à vendredi :

La Direction Générale du Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) informe le public, qu’en raison des travaux d’aménagement interne, l’institution fonctionne jusqu’à 3 heures le mardi 31 octobre 2017. Le musée garde ses portes fermées les mercredi 1er et jeudi 2 novembre. Les activités reprendront le vendredi 3 novembre 2017 suivant l’horaire habituel.



HL/ HaïtiLibre