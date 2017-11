Haïti - Social : 65 millions de la BID, pour les services d’eau potable et d’assainissement





La Banque Interaméricaine de Développement (BID) investira 65 millions de dollars américains en Haïti pour améliorer les services d’eau potable et d’assainissement de la zone métropolitaine de Port-au Prince et des zones rurales particulièrement touchées par le passage de l’ouragan Matthew.



Cette subvention permettra d’améliorer les conditions sanitaires de la population de Port-au-Prince et des communautés rurales à travers l’approvisionnement en eau potable et les services d’assainissement. Plus spécifiquement, le projet vise à améliorer l’accès et la qualité des services d’eau et d’assainissement ainsi que les pratiques d’hygiène (y inclus hygiène menstruelle) à Port-au-Prince et dans les zones rurales, y compris dans les départements touchés par Matthew.



De même, le projet cherchera à renforcer les capacités du Centre technique d’exploitation de la région métropolitaine de Port-au-Prince (CTE-RMPP) pour améliorer la durabilité financière de l’entreprise et les capacités de l’Office régional d’eau potable et d’assainissement de l’Ouest (OPERA Ouest) ainsi que celles de la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA).



L’ouragan Matthew qui a violemment frappé les départements des Nippes, du Sud et de la Grand’ Anse, a causé d’importants dommages aux infrastructures publiques d’eau potable. Les pertes totales enregistrées dans le secteur ont été estimées à 20.6 millions de dollars américains. Seulement dans les zones rurales, les pertes se sont élevées à hauteur de 14.2 millions, affectant notamment l’accès à l’eau potable d’environ 700,000 personnes. Une soixantaine de systèmes d’adduction d'eau potable ont été gravement endommagés ou détruits.



Cette troisième opération permettra d’accroître le nombre de ménages ayant une connexion à l’eau potable de 45,000 à 100,000 et le nombre de kiosques de 185 à 280 en ajoutant 12,000 nouvelles connexions condominiales, ce qui ferait passer le taux de de la population ayant accès à l’eau potable de 44% à 60%.



HL/ HaïtiLibre