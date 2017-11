Haïti - Politique : Plus de 30 millions de dollars pour le prochain recensement





L’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) disposera des moyens techniques et financiers pour mener à bien le cinquième recensement général de la population et de l’habitat avec l’appui d’une subvention de 8 millions de dollars de la Banque Interaméricaine de Développement (BID). À cette subvention s’ajoutent deux bailleurs de fonds : le Banque Mondiale (10 millions US), Affaires mondiales-Canada (6,1 millions US) et une contribution locale de 6,4 millions US.



Le projet vise à augmenter la production des données socioéconomiques et démographiques et leur utilisation par le secteur public, les institutions privées, la société civile ainsi que les organisations internationales. Pour spécifiquement, le projet pointe à fournir des données socioéconomiques et démographiques de qualité en termes de fiabilité et d’opportunité.



Il contribuera également au renforcement de la capacité statistique nationale d’Haïti à produire des statistiques démographiques et sociales clés dans des délais raisonnables, qui sont fiables et qui satisfont les recommandations internationales et les meilleures pratiques méthodologiques et techniques.



Les bénéficiaires directs de ce projet seront les secteurs les plus pauvres de la population puisque l’information fournie par le recensement permettra au gouvernement d’identifier leur localisation géographique, leurs besoins spécifiques et la taille de leur population. Les bénéficiaires principaux seront les utilisateurs des statistiques en Haïti, avec des données actuelles et fiables sur les conditions et les caractéristiques socioéconomiques.



L’IHSI aura l’opportunité de bénéficier d’investissements dans les compétences et les équipements, la formation et l’assistance technique ainsi que le support financier pour les opérations statistiques avec l’objectif de renforcer sa capacité statistique en vue de produire, d’analyser et de publier les statistiques officielles qui seront utiles après le recensement.



HL/ HaïtiLibre