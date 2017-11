Haïti - ONU : Une femme à la tête de la Minujusth





Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a annoncé la nomination de Susan D. Page, comme sa Représentante spéciale et Cheffe de la Mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti (Minujusth).



Le Secrétaire général exprime sa gratitude à son Représentant spécial adjoint, Mamadou Diallo de Guinée, qui a assuré un excellent leadership depuis la création de la nouvelle Mission le 16 octobre http://www.icihaiti.com/article-22430-icihaiti-minujusth-messages-des-etats-unis-et-de-l-onu.html et à son ancienne Représentante spéciale, Sandra Honoré, qui a dirigé avec succès la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) pendant quatre ans jusqu'à sa fermeture le 15 octobre, contribuant aux nombreuses réalisations qui ont rendu possible la transition vers la Minujusth.



En savoir plus sur Susan D. Page :

Mme Page possède une vaste expérience de gestion et de leadership en diplomatie, développement international et état de droit. Elle a été Représentante spéciale adjointe pour l'État de droit à la Minustah depuis janvier 2017 et a été la première Ambassadrice des États-Unis au Soudan du Sud, après quoi elle a été Ambassadrice des États-Unis auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.



Elle a occupé le poste de Conseillère principale au Bureau de l'Envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud et a été Sous-Secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines des États-Unis. Son expérience à l'ONU comprend des postes de Directrice du Groupe consultatif sur l'État de droit de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) et de Conseillère juridique principale du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Soudan et au Rwanda.



Mme Page est titulaire d'un doctorat en jurisprudence de la « Harvard Law School » et d'un diplôme en anglais avec distinction de l'Université du Michigan.



Née en 1964 à Chicago, elle est mariée et a un fils.



