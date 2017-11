Haïti - Actualité : Zapping...





FLASH : Erol Josué en spectacle à Bruxelles :

Ce vendredi 3 novembre, àl’occasion de la clôture de la Journée haïtienne au Senghor en Belgique à Bruxelles, Erol Josué surnommé « l’homme aux multiples chapeaux » en raison de sa polyvalence : Directeur Artistique, Chanteur, danseur, houngan, Directeur General du Bureau National d’Ethnologie (BNE) sera en spectacle sur la scène du Senghor à partir de 8h30 p.m. Avec sa voix habitée et son corps en transe. Incarnation même du Vodou moderne, emblème de la culture haïtienne, cet artiste convoque les esprits d’Haïti avec ce mélange de chants sacrés, de Groove et d’Afrobeat.



Football rencontre mystère avec les Emirats Arabes Unis :

La Fédération Haïtienne de Football (FHF) entretien le mystère en annonçant une rencontre d’Haïti avec les Emirats Arabes Unis le 10 novembre prochain sans autres détails...



Intervention du Ministre Cadet à l’UNESCO :

Ce vendredi en fin de matinée à Paris, dans le cadre de la 39ème Session de la Conférence générale de l'Unesco (30 octobre au 14 novembre 2017) Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale interviendra dans le débat de politique général à la Conférence générale.



Choléra : La numéro 2 de l’ONU en Haïti :

La numéro deux de l'ONU, la Secrétaire Général adjointe Amina Mohammed sera ce vendredi au pays pour présenter le soutien de l'organisation onusienne dans la lutte contre le choléra en Haïti. Elle sera accompagné de l'émissaire spéciale Josette Sheeran, chargée de diriger la nouvelle stratégie des Nations Unies contre le choléra. Durant son séjour, Amina Mohammed rencontrera des hauts fonctionnaires et des acteurs clés, visitera des communautés qui ont été les plus touchés par l'épidémie et en profitera pour visiter les initiatives de développement phare du Gouvernement haïtien.



Le Sénat américain confirme la nouvelle ambassadrice en Haïti :

Hier jeudi, l’Ambassade américaine à Port-au-Prince a annoncé « Bonne nouvelle : le Sénat américain a confirmé la nomination de Michele J. Sison comme prochaine Ambassadrice des États-Unis en Haïti ».



Haïti participera au Bazar des Dames Diplomatiques en RD :

L'Ambassade d'Haïti en République Dominicaine informe qu’elle participera une fois de plus au Bazar annuel de l’Association des Dames Diplomatiques de la République Dominicaine. À cette occasion, plusieurs exposants seront sur place, tels que : « Kay Atizan », les bijoux de Charpentier collection, les sacs à main de Marlita Créations et Joseph Jean Ednord Collection, les bijoux en corne de Violène Petit-Homme, les produits de Kon Phy by Audrey, de magnifiques sandales de Mell's Coner, Rhum Barbancourt, des liqueurs, du café et d’autres produits de chez nous. Vous ête attendu en grand nombre, samedi 11 novembre 2017 au Palais des Congrès du Ministère des Affaires Étrangères, avenue George Washington, à Santo Domingo de 9h00 à 17h00



HL/ HaïtiLibre