Haïti - Actualité : Zapping...





Diaspora : Tournée de présentation sur l’investissement :

La chambre de Commerce américaine AmCham Haïti, le Centre de Facilitation des Investissements (CFI), l'Ambassade américaine à Port-au-Prince et la Mission de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti), ont entamé une tournée de présentation sur l’investissement ou ils auront l’opportunité de rencontrer des membres de la diaspora par le biais de l’« Haitian-American Chamber Of Commerce of Florida » (HACCOFL ) à Miami,, la « Georgia Haitian American Chamber of Commerce à Atlanta », « The Haitian American Business Network à New York » et terminer par une présentation à la conférence de la « National Alliance for the Advancement of Haitian Professionals » (NAAHP). Première étape Miami ensuite la Chambre de Commerce Haitiano-Américaine de la Georgie (GAHCCI)



Jovenel Moïse sur le terrain :

Le Président Jovenel Moïse, accompagné de Mme Charlot Valcy Lusna, membre du CASEC de Étang du Genre (3ème section communale de Pétion-ville) a effectué plusieurs visites de terrain notamment à Pèlerin 9, au niveau de la ravine Planta, où ont débuté des travaux d'arpentage qui seront suivis par des travaux d’infrastructures et de curage, en vue d'atténuer les nombreux risques d'inondation causés par les crues.



PNH : 11ème réunion de commandement :

Vendredi, Michel-Ange Gédéon le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti (PNH), a tenu la 11ème réunion de commandement de l'année. Cette réunion a portée entre autre : sur les récents cas d'assassinats répétés de policiers, les dispositions arrêtées à cet effet, la situation sécuritaire du pays, la gestion des mouvements de protestation et l'usage de la force...



RAPPEL: Haïti change d’heure :

Le Ministère de la Communication rappelle à la population qu’en vertu des dispositions de l’Arrêté Présidentiel du mercredi 7 mars 2012, l’heure nationale sera reculée de 60 minutes, à partir de 2:00 a.m., le dimanche 5 novembre 2017. Lorsqu’il sera 2:00 a.m. à la date indiquée, il faudra reculer son horloge de 60 minutes; il sera ainsi 1:00 a.m. Lire aussi : http://www.haitilibre.com/article-22596-haiti-avis-changement-d-heure-dimanche.html



Vaudou : Célébration de la Fête des morts... :

Les adeptes du vaudou ont célébré la Fête des morts et de la Toussaint les 1er et 2 novembre, par des cérémonies religieuses, notamment dans des cimetières.



Réservez vos visites de groupe au MUPANAH :

Le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH) souligne à l’attention du public en général, des Directeurs d’écoles et des Responsables d’associations en particulier que les visites de groupe nécessitent une réservation préalable. Il faut passer au musée avant pour planifier la date et l’heure de la visite ou composer le (509) 34 17 44 35 pour plus d'informations. Le Musée est ouvert à tous les publics et fonctionne tous les jours.



HL/ HaïtiLibre