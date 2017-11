Haïti - Politique : Visite officielle de la numéro 2 de l’ONU au pays





Vendredi Amina Mohammed, la Vice-secrétaire générale de l’ONU a entamé une visite officielle en Haïti (3 au 5 novembre) notamment pour réitérer le soutien de l'organisation onusienne à la lutte contre le choléra et soutenir un programme de développement local pour qu’Haïti devienne un pays émergent à l’horizon 2030.



Mme Mohammed, accompagnée de Mme Josette Sheeran, l’Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et des officiels du Gouvernement, a effectué le déplacement dans le Grand Sud pour s’enquérir des travaux en cours dans le cadre de la Caravane du changement, suite aux dommages causés par le passage de l’Ouragan Matthieu en octobre 2016.



À l’issue de la visite de quelques sites, dont le curage de la Ravine du Sud http://www.haitilibre.com/article-21727-haiti-actualite-zapping.html qui permet aux Commues des Cayes et de Camp-Perrin de réduire les risques d’inondations, le Centre de propagation végétale http://www.haitilibre.com/article-21531-haiti-environnement-lancement-d-une-pepiniere-centrale-a-camp-perrin.html et l’Usine d’asphalte de Camp-Perrin http://www.icihaiti.com/article-21657-icihaiti-politique-moise-visite-a-l-usine-d-asphalte-situee-a-camp-perrin.html , Mme Mohammed, au cours d’un point de presse conjoint dans la ville des Cayes, a réitéré le plein soutien des Nations-Unies au processus de développement d’Haïti entamé par l’administration du Président Moïse. Elle en a profité pour encourager tous les haïtiens à travailler pour consolider les acquis de la stabilité institutionnelle et politique, tout en insistant sur le mandat de la Mission des Nations Unies d’Appui à la Justice (Minujusth), qui est de renforcer l’État de Droit à travers l’amélioration du fonctionnement de la justice.



Par ailleurs, durant son séjour Mme Mohammed a participé à une réunion spéciale du Comité de haut niveau sur le choléra à la Résidence officielle du Premier Ministre, co-présidée par le Chef du gouvernement Jack Guy Lafontant et la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies.



Le Gouvernement haïtien et les représentants de l'ONU ont exprimé conjointement leur détermination à parvenir à la transmission nulle du choléra. Ils ont en outre exprimé leur engagement à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030, y compris l'amélioration de l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux soins de santé.



Le Premier Ministre et la Vice-secrétaire générale ont annoncé qu'ils s'engageaient à travailler en étroite collaboration pour éliminer la transmission du choléra. Ils ont noté que pour atteindre cet objectif ambitieux et assurer sa durabilité, il faudra affiner le plan gouvernemental actuel d'élimination du choléra, lié à des mesures concrètes et à des coûts détaillés. Alors que la transmission du choléra a chuté de plus de 18 000 nouveaux cas par semaine au début de l'épidémie à 250 par semaine cette année, le succès nécessitera plus de financement pour maintenir le travail très efficace des équipes d'intervention d'urgence et l'engagement dans la lutte contre le choléra à moyen et long terme. Reconnaissant le fait qu'un seul décès dû au choléra est un décès de trop, les participants se sont engagés à mettre à jour le Plan national pour l'élimination du choléra afin de profiter de la conjoncture actuelle et d'éviter la résurgence des cas.



« Concernant le support technique du système national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, comme l'a mentionné le Président de la République lors de ses réunions avec le Secrétaire général adjoint et le Secrétaire général, en marge de la 72e session de l'Assemblée générale en septembre, le gouvernement haïtien appelle à un soutien direct aux structures nationales de santé publique, d'eau et d'assainissement, afin de renforcer les capacités de l'Etat » a déclaré le Premier Ministre ajoutant « Le gouvernement et le peuple haïtiens se sentent convaincus que l'ONU et la communauté internationale peuvent réunir les fonds nécessaires à la mise en œuvre intégrale de la nouvelle approche sur le choléra proposée par le Secrétaire général et adoptée par l'Assemblée générale, qui ne peut attendre plus longtemps ».



Les participants ont discuté de l'importance pour le pays d'encourager l'investissement direct étranger dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de la santé, et ce faisant, de consolider les progrès réalisés jusqu'à présent dans la lutte contre le choléra en Haïti.



Selon les dernières données de la Direction Nationale de l'Eau Potable et d'Assainissement (DINEPA), 72% de la population haïtienne n'a pas accès à un assainissement adéquat et 42% n'ont pas encore un accès adéquat à l'eau potable alors que l'accès aux services de santé est limité.



Invitant instamment les États Membres et les partenaires à fournir un appui global, la Secrétaire Générale adjointe a souligné lors de la réunion que « s'attaquer aux causes profondes du choléra en Haïti est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). De plus, dans l'immédiat, nous avons un besoin urgent de financement pour assurer le fonctionnement continu des équipes d'intervention rapide. Si cela n'est pas fait, il y a un risque de perdre les gains obtenus à ce jour ».



