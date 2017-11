Haïti - Politique : Les 5 préalables pour un développement durable





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification a présidé un atelier de consultation réunissant les membres du comité de pilotage, les représentants des ministères sectoriels et du système des Nations unies, sur les plans de travail conjoints du Cadre de Développement Durable (CDD 2017-2021) signé par le gouvernement haïtien et l’équipe des Nations Unies le 29 juin dernier



Dans ses propos d’ouverture, le Ministre Fleurant a sollicité l’apport de tous les secteurs concernés dans une démarche participative et inclusive visant la cohérence, c’est-à-dire l’alignement aux priorités et aux programmes nationaux des actions, en vue de leur validation. Le Ministre à souhaité que cet atelier permettant de conclure à une approche pragmatique pour la poursuite des activités engagées depuis déjà deux ans.



De son côté, le Guinéen Mamadou Diallo, Représentant spécial adjoint de la Mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti (Minujusth) et Coordonnateur humanitaire et représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a souligné que « l’objectif est de prendre en compte le lien déterminant entre la stabilité politique, la résolution de la crise humanitaire et l’engagement dans la voie du développement durable ».



À cet effet il a rappelé les 5 préalables à ce développement durable :



- La réduction de la pauvreté et l’accès à l’emploi ;

- L’accès aux services sociaux de base ;

- L’égalité de genre et de la protection des groupes vulnérables

- La résilience des populations et des territoires ;

- L’amélioration de l’état de droit et de la décentralisation.



Rappelons que le CDD 2017-2021 exprime la volonté commune d’Haïti et des Nations Unies de conjuguer leurs efforts afin de rompre le cercle vicieux de l’instabilité politique et institutionnelle et de la pauvreté multidimensionnelle qui a hypothéqué la promotion du développement humain durable du pays depuis près de 30 ans. Le CDD vise en outre à contribuer au renforcement de la résilience politique, humaine, territoriale et économique en Haïti.



Suite à cet atelier de consultation, le Comité de pilotage et le Bureau intégré de coordination vont finaliser les plans de travail conjoints avant de les soumettre à la signature du Ministre de la Planification et de l’équipe des Nations unies.



HL/ HaïtiLibre