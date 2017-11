Haïti - Actualité : Zapping...





Le Parti politique «Rasamble» dénonce... :

Louise Marcelin la Porte-parole du Parti politique « Rasamble » dénonce les manœuvres de l’opposition qui visent à renverser le Gouvernement au pouvoir. Elle invite l’opposition à dialoguer avec le Chef de l’État autour de la crise et à respecter le mandat du Président Moïse, élu démocratiquement pour 5 ans.



Renforcer le dispositif d’urgence en santé de la reproduction :

Renforcer les capacités de coordinations des institutions sanitaires des départements géographiques du Nord et du Nord-Est d’Haïti, sur le dispositif minimum d’urgence en santé de la reproduction, prévention, réponse aux violences basées sur le genre et sur la prise en charge médicale des cas de viols dans les situations d’urgence humanitaire, tel était l’objectif d’un atelier de formation de 4 jours organisé par le Fonds des nations Unies pour la Population (UNFPA-Haïti) et son partenaire le Centre pour le Développement et la Santé (CDS) aux profits de 25 participants au Cap-Haïtien.



La Ministre Menos à Ennery et aux Gonaïves :

Vendredi, Colombe Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme a assisté aux célébrations eucharistiques de la fête patronale de la Saint-Hubert à Ennery et samedi de la Saint Charles aux Gonaïves dans le haut Artibonite. Par sa présence, la Ministre voulait témoigner l'attachement de son ministère à ces activités servant de prétexte à bon nombre de personnes pour faire du tourisme local.



42e de l'Église Baptiste Bétanie (Port-de-Paix) :

Ce lundi, l’agronome Owell Theock, représentant de l'Exécutif dans le Nord-Ouest, participe au 42e Anniversaire de l'Eglise Baptiste Bétanie de Port-de-Paix (bas de la ville) dirigée par le Révérant Pasteur Jean Claude Thervil. Cette participation traduit la volonté du Gouvernement de renforcer les liens entre les différentes entités de la vie nationale.



Travaux de bétonnage de la route à Camp-Perrin :

Les travaux de bétonnage de la route « Anbankan » à Camp-Perrin progresse. Les techniciens s’activent à remettre l’ouvrage au plus vite.



Initiatives des Sommets des Amériques :

Haïti a participé les 2 et 3 novembre à la 3ème réunion du Groupe d’évaluation de la mise en œuvre des initiatives des Sommets des Amériques. Notez que le 8e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’hémisphère se tiendra du 13 au 14 Avril 2018 à Lima au Pérou autour du thème « La Gouvernance démocratique face à la Corruption ».



HL/ HaïtiLibre