Haïti - Santé : Le PM au 3e Forum de l'Amérique latine sur la réponse au VIH/Sida





Lundi à l'Hôtel Karibe Convention Center, le Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a participé à la cérémonie d'ouverture du 3e Forum de l'Amérique Latine et des Caraïbes sur le VIH/Sida, qui se déroulait autour du thème « Mettre fin au sida en Amérique latine et dans les Caraïbes vers des objectifs régionaux accélérés et durables ».



Dans son intervention, après avoir salué le courage et la détermination des différents partenaires engagés dans la lutte contre la propagation du Sida, la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/Sida ; il a réitéré la volonté du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif « des trois 90 » d'ici 2020, à savoir : 90% de la population seront dépistées et connaîtront leur statut sérologique ; 90% des personnes vivant avec le VIH/Sida seront prises en charge et enfin la charge virale de 90% des séropositifs sera supprimée.



À travers le Comité de Coordination Multi-sectoriel des projets du Fonds Mondial en Haïti (CCM-Haïti) présidée par la Première Dame, Martine Moïse, le Premier Ministre a affirmé que l'État haïtien s'engage à œuvrer à l'amélioration de la qualité de vie de la personne humaine, notamment des plus vulnérables.



HL/ TB/ HaïtiLibre