Haïti - Environnement : Haïti participe à la COP23 à Bonn en Allemagne





La 23ème Conférence des Parties (COP23) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), s’est ouverte cette semaine à Bonn en Allemagne, sous la présidence de la République des Fidji. Elle se déroule du 6 au 17 novembre 2017, soit 25 ans après la Conférence de Rio.



La COP23 se veut être la Conférence des Îles avec comme ambition de viser plus loin, plus vite et tous ensemble. Les pertes et préjudices liés au dérèglement climatique figurent parmi les principales priorités des pays en développement, notamment les petits états insulaires dont Haïti. La COP23, lancée sur le ton de l'urgence, de la solidarité et de l'équité, devra réaliser des progrès significatifs dans l'élaboration des modalités, procédures et lignes directrices pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris (AP)



Haïti participe à la COP23 avec une délégation intersectorielle constituée d'une dizaine de techniciens et de décideurs politiques. Elle défend à cette Conférence, aux côtés des autres Pays en Développement et États insulaires :



L'irréversibilité des engagements pris dans le cadre de l'AP ;



La nécessité du rehaussement des ambitions d'atténuation afin d'atteindre l'objectif de l'AP ;



L'avancement de l'action climatique avant 2020 ;



La mise en œuvre intégrale et efficace de l'Article 8 dudit Accord sur les pertes et préjudices ;



Une meilleure accessibilité pour les PMA (Pays les Moins Avancés) aux différents mécanismes de financement ;



Le respect des engagements pris par les pays développés pour alimenter le Fonds vert climat à hauteur de 100 milliards de dollars américains à partir de 2020 ;



La mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national ;



Le soutien technique et financier pour l'adaptation, la recherche, l'innovation, le transfert de technologies et le renforcement de capacités.



Rappelons que l'Accord de Paris est un traité climatique international adopté lors de la Conférence des Parties (COP21) à la CCNUCC tenue à Paris en décembre 2015. Ce traité revêt un caractère universel et comporte des avancées significatives dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Entré en vigueur le 4 novembre 2016, il a été ratifié par Haïti en février 2017 http://www.haitilibre.com/article-17231-haiti-environnement-dieuseul-desras-a-la-ceremonie-de-signature-de-l-accord-de-paris-cop21.html



Télécharger l’étude sur l’estimation des coûts des impacts des changements climatiques en Haïti : http://www.haitilibre.com/docs/UNDP-HT-ProEnv-EtuEconoCC.pdf



Télécharger l’accord de la COP21 : http://www.haitilibre.com/docs/l09f.pdf



Télécharger la proposition d’Haïti : http://www.haitilibre.com/docs/CPDN_Republique-d-Haiti.pdf



HL/ HaïtiLibre