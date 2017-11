Haïti - Politique : Vers une refondation du Ministère des travaux publics





Mardi au Ritz Kinam II, à l'initiative de l'Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), Anne-Azam Pradeilles, l’Experte de l'Union Européenne (UE) en présence notamment de Josué Pierre-Louis, Coordonateur Général due l’OMRH, de Fritz Caillot le Ministre des Travaux Public et de l’Ambassadeur de l'UE, Vincent Degert, a procédé à la restitution de l'audit organisationnel du Ministère des Travaux Public (MTPTC) réalisé au cours de l'exercice 2016-2017.



Cet audit révèle un certain nombre de failles au niveau institutionnel comme la nécessité d'une refonte de sa loi organique qui date de 1983. Cet audit fait également état de 12 organismes autonomes sous tutelle, créés au cours des 50 dernières années dont le mode d'organisation et de fonctionnement entrainent des conflits de compétences exercées pour la plupart par des ministères. Le rapport souligne également un démembrement progressif du Ministère au profit des organismes autonomes sous tutelle pour ce qui est du transport aérien et maritime, des télécommunications, des mines et de l'énergie, de l'eau potable et de l'assainissement.



D’autres anomalies signalées souligne la création en dehors des normes de structures comme le Centre National d'Équipements (CNE) par arrêté présidentiel, de l’Unité de Contrôle et d'Exécution (loi sur la ratification d'un accord de prêt), le Bureau Technique du Bâtiment (circulaire)



L’experte européenne observe que parallèlement à son affaiblissement politique et technique, le MTPTC souffre d'un gros retard de mise à niveau de sa direction administrative qui travaille encore sur le schéma de la loi de 1982 sans avoir, 12 ans après, intégré les préconisations du décret du 17 mai 2005 sur l'organisation de l'administration centrale de l'Etat. La direction des affaires administratives et du budget n'a pas été constituée et le petit service du personnel n'a pas été transformé en Direction des ressources humaines.



Plus loin, elle constate l'inexistence d'un ensemble de structures comme la Direction d'un système d'information (DSI), la Direction de communication ou celle des Affaires juridiques.



En conclusion elle estime que cet audit est une opportunité à saisir sur la voie de la réforme administrative, une étape qui ouvre des pistes prometteuses pour le MTPTC et ses 12 organismes autonomes sous tutelle. Soulignant que l'OMRH devra apporter un soutien fort à la démarche de refondation du Ministère et à la refonte de sa loi organique, une réforme qui pourra prendre plusieurs années et devra être exécutée en parallèle avec les activités techniques d'un ministère stratégique pour le développement du pays.



HL/ HaïtiLibre