Haïti - FLASH : Le Premier ministre convoqué au parlement





Dans une correspondance datée du 7 novembre, Cholzer Chancy, Président de la Chambre des Députés, invite le Premier Ministre Jack Guy Alexandre, le mardi 14 novembre à 11 heures du matin, à la Chambre des Députés dans le cadre d'une séance de travail.



"Cette invitation fait suite à la lettre que le Député Gary Bodeau vous a envoyé en vue d'attirer votre attention sur un ensemble de griefs de la population à l'endroit des compagnies de téléphonie mobile et fournisseurs d'internet [ http://www.haitilibre.com/article-22627-haiti-politique-les-compagnies-de-telephonie-mobile-manquent-a-leurs-devoirs-dixit-gary-bodeau.html ]," écrit Cholzer Chancy.



Rappelons que dans la dites lettre, le Député Bodeau avait écrit "[...] je constate que depuis de longs mois, partout à travers le pays, sur les réseaux sociaux, dans les foyers, une grogne défraie la chronique. Les compagnies de téléphonie mobile manquent à leurs devoirs : pertes à outrance d'unités (pertes délibérées constatées et injustifiées), mauvaise qualité de services et j'en passe..."



HL/ HaïtiLibre