Haïti - Football : Les Grenadiers aux Emirats Arabes Unis





En prévision du match amical qui opposera la sélection des Émirats arabes Unis à celle d’Haïti, vendredi 10 novembre 2017 http://www.haitilibre.com/article-22613-haiti-football-les-emirats-arabes-unis-affronteront-nos-grenadiers-officiel.html nos Grenadiers se regroupent depuis mardi à l'Hôtel Danat Al Ain Resort, dans la ville d'Al Ain la quatrième plus grande ville des Émirats. Les joueurs arrivents par petits groupes depuis mardi, se reposent et essaient de s'adapter au décalage horaire (9 heures de différence pour ceux qui arrivent d'Haïti ou de la côte Est des Etats-Unis).



La première partie de la délégation a quitté New York lundi (23h00) a atteint Dubaï aux environs de 9h00 du soir (mardi) après 12 heures de vol à bord avion A380 de la compagnie « Fly Emirates » . Accueillie à L’aéroport international de Dubaï par un membre de la fédération de football local, elle a été conduite en bus (3h00 heures de temps ) à Al Ain, la quatrième plus grande ville des Émirats.



C’est dans le stade « Hazza Bin Zayed » (25,965 places), propriété du Club Al Ain, qu’aura lieu cette rencontre historique entre les deux sélections haïtienne et émiratie, une première pour ces deux équipes. Le match est prévu vendredi à 17h00 locale (8h00 du matin à Port-au-Prince).



Les Grenadiers seront vêtus en bleu pour ce match. Une première séance d'entrainement a eu lieu mercredi à 18h00 (heure locale).



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-22615-icihaiti-football-dubai-l-attaquant-jonel-desire-convoque-a-son-tour.html

http://www.haitilibre.com/article-22613-haiti-football-les-emirats-arabes-unis-affronteront-nos-grenadiers-officiel.html

http://www.haitilibre.com/article-22597-haiti-actualite-zapping.html



BF/ HaïtiLibre