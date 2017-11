Haïti - Actualité : Zapping...





Manifestation avec Jean Charles Moïse ?

L’opposition unifiée a présenté, ce mercredi, le nouveau calendrier de mobilisation contre le pouvoir en place. Elle a fait état d’un sit-in, vendredi, et de 2 journées de manifestations les 14 et 18 Novembre. Aussi, le leader de la plateforme Pitit Dessalines, Jean Charles Moïse qui se trouve actuellement à Cuba pour soigner une infection à l’oreille, devrait prendre part à ces manifestations...



Signature pour l’accessibilité

Signature d’un protocole d’accord entre la Secrétairerie d’Etat à l’Intégration des personnes Handicapées et l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), pour rendre les bâtiments publics plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.



23 ans pour le Ministère à la Condition Féminine

Le Ministère de la Communication informe que "le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a célébré ces 23 ans d'existence autour du thème " le Ministère à la Condition Féminine : un acquis des luttes de femmes à consolider", ce mercredi 8 novembre 2017 à l'hôtel Ritz Kinam



Festival international de Piano d’Haïti

L’ambassade de France et l’Institut français en Haïti sont partenaires du Festival international de Piano organisé du 8 au 15 novembre à Jacmel & Port-au-Prince à l’initiative de la pianiste franco-haïtienne Célimène Daudet. Concerts, ateliers et masterclasses se succéderont pendant huit jours dans une programmation mêlant classique, jazz et musique traditionnelle haïtienne. Programme : https://ht.ambafrance.org/local/cache-vignettes/L945xH669/d15a6093ddd3f424-afc45.png



Rencontre avec les institutions multilatérales...

Le ministre Aviol Fleurant a rencontré ce mardi 7 novembre 2017 le président des chefs de mission et des institutions multilatérales, l’ambassadeur Vincent Degert, et le président de la Concertation technique des partenaires (CTP), l’ambassadeur Laurent Bonneau. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi du dernier Comité d’efficacité de l’aide (CEA) tenu au mois de juin de cette année.



Pêche renforcée

Appuyée par l’ONU environnement/Haïti, l’organisation Pêche Artisanale et Développement Intégré (PADI), a renforcé la capacité des professionnels de l’atelier d’ébénisterie de St Jean du Sud/Abacou. Ces ébénistes évoluant dans les environnements immédiats de l’écosystème de Mangroves de la zone mettent en valeur leurs nouvelles techniques acquises par la construction de ruches au profit des apiculteurs/charbonniers. Cette initiative vise à permettre aux bénéficiaires d’avoir une activité alternative à la coupe de mangroves de l’écosystème de St Jean du Sud/Abacou.



HL/ HaïtiLibre