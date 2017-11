Haïti - Santé : Relance du Service d’Hygiène Publique





Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) en présence du Premier ministre Jack Guy Lafontant, a procédé hier jeudi à la relance du Service d’Hygiène Publique au niveau national, au Centre de Convention de la BRH, sous l’appellation de Direction de la promotion de la santé et la protection de l’environnement (DPSPE).



À cette occasion le PM a déclaré "Qui d'entre nous parmi les moins jeunes n'a pas connu ces professionnels vêtus de vert qui rentraient même dans nos foyers pour réaliser des visites d'inspection intra-domiciliaire ?



Nous sommes obligés de replonger dans notre passé pour solutionner des problèmes de notre présent," rappelant qu'après le tremblement de terre du 12 Janvier, le MSPP a créé l'institut Supérieur de Formation de Techniciens Sanitaires qui a permis de former environs trois cent jeunes.



"J'invite la population à leur ouvrir toutes grandes les portes de leurs maisons et à se mettre à leur écoute. Ils porteront leur uniforme et leurs badges pour remplir leurs fonctions et auront la possibilité de recourir à la police ou à la justice pour faire respecter leurs recommandations," a informé le Premier Ministre Lafontant.





S/ HaïtiLibre